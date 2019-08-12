При обрушении здания на Пхукете в Таиланде погиб человек

БАНГКОК, 12 авг – РИА Новости. Один человек погиб, более 10 человек получили травмы различной степени тяжести при обрушении строящегося трехэтажного административного здания жилищного комплекса VIP Mercury Condominium в районе Равай на острове Пхукет в Таиланде, сообщает в понедельник Один человек погиб, более 10 человек получили травмы различной степени тяжести при обрушении строящегося трехэтажного административного здания жилищного комплекса VIP Mercury Condominium в районе Равай на острове Пхукет в Таиланде, сообщает в понедельник Третий национальный телеканал страны.

Авария произошла в воскресенье около 15.00 (11.00 мск). В воскресенье СМИ сообщали о двух пропавших без вести и восьми госпитализированных с травмами.

Все пострадавшие – строительные рабочие, работавшие в воскресенье на объекте, который возводился в ускоренном темпе. Жилые корпуса кондоминиума уже построены, в них в воскресенье велись отделочные работы, в то время как строительство административного трехэтажного корпуса отставало от графика, сообщает телеканал.

В результате разбора завалов на месте обрушения здания, уже после отправки в больницы восьми пострадавших, найденных сразу после аварии, спасателям удалось спасти еще несколько человек, в том числе одного из двоих, считавшихся пропавшими без вести. Еще один из двух пропавших погиб, спасатели нашли и вытащили из-под завалов его тело, говорится в сообщении.