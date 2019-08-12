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РИА Новости

Медведев: Россия в ближайшее время ратифицирует конвенцию о статусе Каспия

08:21, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Анахита НасирбейкКаспийское море. Архивное фото
Каспийское море. Архивное фото
© РИА Новости / Анахита Насирбейк
Каспийское море. Архивное фото. Архивное фото
ТУРКМЕНБАШИ (Туркменистан), 12 авг - РИА Новости. Россия в ближайшее время ратифицирует конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, подписанную лидерами прикаспийских государств год назад на саммите в Актау, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
"Ровно год назад - 12 августа 2018 года - подписана конвенция о правовом статусе Каспийского моря. Россия намерена ратифицировать этот документ в самое ближайшее время", - сказал Медведев в ходе первого Каспийского экономического форума, проходящего в эти дни в Туркмении.
По его словам, подписание конвенции, без преувеличения, стало историческим событием и общим успехом стран Каспийской пятерки.
"Это подтверждение того, что мы можем находить взаимовыгодные решения, делать это спокойно, без навязанных со стороны рецептов, уважая интересы друг друга, а главное - в равной мере разделяя как права на использование природных богатств Каспия, так и общую ответственность за его судьбу", - подчеркнул российский премьер.
Пять государств подписали документ по сохранению Каспийского моря
30 июля, 19:10Сказано в эфире - Радио Sputnik
Эксперт объяснил значение Конвенции о правовом статусе Каспийского моряВладимир Путин внес в Госдуму на ратификацию Конвенцию о статусе Каспийского моря. В эфире радио Sputnik президент Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона Владимир Захаров отметил, что потребность в документе существует уже много лет.
Год назад главы стран Каспийской пятерки подписали в казахстанском городе Актау конвенцию о правовом статусе Каспийского моря - исторический для региона документ, работа над которым велась более двадцати лет, с 1996 года. Подписи под конвенцией поставили президенты России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении. Документ закрепляет за пятью государствами исключительные и совершенные права на Каспийское море, ответственное освоение и использование его недр и других ресурсов.
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Каспийский экономический форумКаспийское мореДмитрий МедведевРоссияПолитика
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