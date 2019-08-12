Медведев: Россия в ближайшее время ратифицирует конвенцию о статусе Каспия

ТУРКМЕНБАШИ (Туркменистан), 12 авг - РИА Новости. Россия в ближайшее время ратифицирует конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, подписанную лидерами прикаспийских государств год назад на саммите в Актау, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

"Ровно год назад - 12 августа 2018 года - подписана конвенция о правовом статусе Каспийского моря. Россия намерена ратифицировать этот документ в самое ближайшее время", - сказал Медведев в ходе первого Каспийского экономического форума, проходящего в эти дни в Туркмении.

По его словам, подписание конвенции, без преувеличения, стало историческим событием и общим успехом стран Каспийской пятерки.

"Это подтверждение того, что мы можем находить взаимовыгодные решения, делать это спокойно, без навязанных со стороны рецептов, уважая интересы друг друга, а главное - в равной мере разделяя как права на использование природных богатств Каспия, так и общую ответственность за его судьбу", - подчеркнул российский премьер.