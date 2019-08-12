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РИА Новости

В Туве пятилетняя девочка ушла на улицу и пропала

07:56, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 12 авг - РИА Новости. Полиция Тувы разыскивает пятилетнюю девочку, которая ушла из улицу и пропала, сообщает пресс-служба МВД республики.
По ее данным, инцидент произошел в городе Ак-Довурак.
"Сотрудники полиции разыскивают без вести пропавшую малолетнюю Ооржак Нурсат Май-ооловну, 2014 года рождения,... которая 11 августа около 16 часов (12.00 мск) вышла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении.
МВД просит жителей, располагающих какой-либо информацией о местонахождении девочки, сообщить в полицию по телефонам: 8 (394 33) 2-14-02, 8-999-308-50-29, 8 (394-22) 9-39-11, 9-39-12.
Сотрудники полиции
7 августа, 10:21РИА Новости
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