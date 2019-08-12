В Туве пятилетняя девочка ушла на улицу и пропала

"Сотрудники полиции разыскивают без вести пропавшую малолетнюю Ооржак Нурсат Май-ооловну, 2014 года рождения,... которая 11 августа около 16 часов (12.00 мск) вышла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении.