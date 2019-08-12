В Колумбии двое военнослужащих погибли на авиашоу

БУЭНОС-АЙРЕС, 12 авг – РИА Новости. Двое военнослужащих погибли во время авиашоу в Колумбии, все представления приостановлены, сообщил министр обороны страны Гильермо Ботеро.

Всего в этом шоу с веревкой принимали участие четверо военнослужащих.

"Я дал указание Вооруженным силам, чтобы эти воздушные учения были приостановлены до тех пор, пока полностью не станут известны причины инцидента в Медельине (город в Колумбии)", - сообщил Ботеро в Twitter.