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РИА Новости

В Колумбии двое военнослужащих погибли на авиашоу

07:54, 12 августа 2019
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© AP Photo / Fernando VergaraСотрудники полиции и скорой помощи в Колумбии
Сотрудники полиции и скорой помощи в Колумбии
© AP Photo / Fernando Vergara
Сотрудники полиции и скорой помощи в Колумбии. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 12 авг – РИА Новости. Двое военнослужащих погибли во время авиашоу в Колумбии, все представления приостановлены, сообщил министр обороны страны Гильермо Ботеро.
Трагедия произошла вечером в воскресенье. Во время шоу двое военнослужащих повисли на тросе, спущенном с вертолета, и держали флаг страны. Они упали с большой высоты, сообщает издание Tiempo.
Всего в этом шоу с веревкой принимали участие четверо военнослужащих.
"Я дал указание Вооруженным силам, чтобы эти воздушные учения были приостановлены до тех пор, пока полностью не станут известны причины инцидента в Медельине (город в Колумбии)", - сообщил Ботеро в Twitter.
Начато расследование инцидента.
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