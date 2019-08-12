Поставки вертолетов Ми-38 и Ми-28НМ в войска начнутся в 2019 году

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Поставки транспортных вертолетов Ми-38 и боевых Ми-28НМ в российские войска начнутся до конца 2019 года, сообщил командующий ВВС Сергей Дронов.

"Ми-38 – транспортно-десантный вертолёт, имеет современный пилотажно-навигационный комплекс, систему спутниковой навигации, навигационный метеолокатор. Его поставки в войска, как и Ми-28НМ, начнутся уже в этом году", - сказал он в интервью газете " Красная звезда ".

Ранее замминистра обороны Алексей Криворучко сообщал, что военное ведомство заказало 98 вертолетов Ми-28НМ. Позднее сообщалось о том, что два вертолета установочной партии уже переданы Министерству. Гендиректор "Вертолетов России" Андрей Богинский сообщал, что до конца 2021 года будет поставлено 18 машин, а дальше - по 16 в год.

Ми-28НМ – высокоэффективный всепогодный ударный вертолет нового поколения. Боевая машина способна выполнять широкий спектр задач, в числе которых уничтожение бронетехники, поражение низколетящих малоскоростных воздушных целей, воздушная разведка, а также целеуказание другим вертолетам и самолетам.