В Москве откроется выставка "1939 год. Начало Второй мировой войны"

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. 20 августа в Выставочном зале федеральных архивов в Москве (ул. Большая Пироговская, 17) состоится открытие историко-документальной выставки "1939 год. Начало Второй мировой войны", сообщает пресс-служба Государственного архива РФ.
Подлинные архивные документы, фотографии и кинохроника – всего около 300 экспонатов – расскажут о событиях, приведших к масштабному мировому конфликту, помогут ответить на вопрос, почему не удалось создать антигитлеровскую коалицию с участием СССР, а также понять логику действий советского руководства.
Экспозиция охватывает период от ликвидации Чехословакии как суверенного государства, усиления влияния Германии в Центральной и Юго-Восточной Европе до углубления мирового политического кризиса и нападения Германии на Польшу 1 сентября 1939 года.
Особое место занимают документы о подготовке Германии к нападению на Польшу, директивы верховного главнокомандования вермахта, протоколы совещаний Гитлера с руководством вермахта о задачах будущей войны, агентурные материалы советской разведки о планах агрессии в отношении Польши, сведения о концентрации и передвижении германских войск.
Проект является продолжением историко-документальной выставки "Мюнхен-38. На пороге катастрофы", которая была представлена в сентябре – октябре 2018 года.
Экспозиция подготовлена при участии Государственного архива Российской Федерации, Российского государственного архива кинофотодокументов, Российского государственного архива новейшей истории, Российского государственного архива социально-политической истории, Архива внешней политики Российской империи, Архива внешней политики Российской Федерации, Архива президента Российской Федерации, Политического архива МИД Германии, Государственного исторического музея, Центрального музея Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, Центрального музея Вооруженных сил Российской Федерации, Центра истории российской дипломатической службы МИД России, Военно-исторического центра в городе Калуге, Государственного фонда кинофильмов Российской Федерации.