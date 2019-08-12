В Москве откроется выставка "1939 год. Начало Второй мировой войны"

80 лет с начала Второй мировой войны

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. 20 августа в Выставочном зале федеральных архивов в Москве (ул. Большая Пироговская, 17) состоится открытие историко-документальной выставки "1939 год. Начало Второй мировой войны", сообщает пресс-служба Государственного архива РФ.

Подлинные архивные документы, фотографии и кинохроника – всего около 300 экспонатов – расскажут о событиях, приведших к масштабному мировому конфликту, помогут ответить на вопрос, почему не удалось создать антигитлеровскую коалицию с участием СССР, а также понять логику действий советского руководства.

Экспозиция охватывает период от ликвидации Чехословакии как суверенного государства, усиления влияния Германии в Центральной и Юго-Восточной Европе до углубления мирового политического кризиса и нападения Германии на Польшу 1 сентября 1939 года.

Особое место занимают документы о подготовке Германии к нападению на Польшу, директивы верховного главнокомандования вермахта, протоколы совещаний Гитлера с руководством вермахта о задачах будущей войны, агентурные материалы советской разведки о планах агрессии в отношении Польши, сведения о концентрации и передвижении германских войск.

Проект является продолжением историко-документальной выставки "Мюнхен-38. На пороге катастрофы", которая была представлена в сентябре – октябре 2018 года.