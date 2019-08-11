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РИА Новости

СК опроверг сообщения о том, что у задержанного режиссера отняли инсулин

18:08, 11 августа 2019
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© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Задержанного режиссера телеканала "Доктор" Дмитрия Васильева во время допроса осматривали врачи, они не нашли препятствий для направления его в изолятор, при этом медицинские препараты у Васильева следователи не забирали, говорится в заявлении СК.
Васильева задержали по подозрению в участии в массовых беспорядках, но суд не стал арестовывать его. Адвокат режиссера Татьяна Прилипко заявила РИА Новости, что у Васильева диабет и ему пришлось вызвать скорую, так как необходимые препараты у него изъяли.
В СК сообщили, что в ходе расследования дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля следствие установило причастность к совершенному преступлению Васильева. После допроса его задержали "в строгом соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства и при наличии достаточных к тому оснований".
"В частности, при проведении допроса Васильева в присутствии его адвоката следствием была допущена к фигуранту бригада скорой медицинской помощи в связи с его жалобой на состояние здоровья. Врачи после осмотра задержанного и оказания необходимой помощи констатировали отсутствие препятствий для направления его в ИВС", — говорится в сообщении.
Зал судебных заседаний
Вчера, 13:19РИА Новости
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В ведомстве добавили, что следователь не принимал решения об изъятии препаратов у Васильева.
По данным СК, персонал изолятора известили о проблемах со здоровьем у задержанного. После непродолжительного пребывания в ИВС и жалоб на плохое самочувствие Васильева госпитализировали. В связи с тем что фигурант находился на лечении, судебное заседание не состоялось, ходатайство об избрании меры пресечения осталось без рассмотрения.
"Сегодня, 11 августа, после оказания всей необходимой медицинской помощи Васильев выписан из медицинского учреждения", — говорится в заявлении.
Кроме того, в СК отметили, что "наличие у Васильева озвученного рядом СМИ заболевания не является препятствием для привлечения к уголовной ответственности".
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