Карл Урбан поддержал участие Тарантино в следующем "Звездном пути"

Урбан отметил, что подробности проекта ему не известны, и сценарий он пока не читал, но понимает "основную концепцию". "Если Квентин Тарантино снимет этот фильм, это будет феноменально. Он – один из лучших режиссеров наших дней, и для студии будет безумием не дать ему снять эту картину", - отметил режиссер.

Тарантино еще в 2017 году говорил о том, что планирует снять "Звездный путь". Подробностей пока не прибавилось, за исключением того, что он будет похож на "Криминальное чтиво" в космосе. Режиссер не раз упоминал, что снимет десять фильмов и закончит карьеру в кино, и говорил, что "Звездный путь" может стать его последней, десятой работой, но официальных заявлений по этому поводу пока не было.