Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-11T22:03Z
https://ria.ru/20190811/1557391904.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155739/14/1557391486_111:0:1197:611_1036x0_80_0_0_da1d903f40d6f52a7ed969146b171096.jpg
РИА Новости
Культура

Карл Урбан поддержал участие Тарантино в следующем "Звездном пути"

22:03, 11 августа 2019
977
© Paramount Pictures (2009)Кадр из фильма "Звездный путь"
Кадр из фильма Звездный путь
© Paramount Pictures (2009)
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Новозеландский актер Карл Урбан, сыгравший доктора Леонардо МакКоя в предыдущих фильмах франшизы "Звездный путь", выступил за то, чтобы режиссером четвертой части стал Квентин Тарантино, сообщает Screen Rant.
Урбан отметил, что подробности проекта ему не известны, и сценарий он пока не читал, но понимает "основную концепцию". "Если Квентин Тарантино снимет этот фильм, это будет феноменально. Он – один из лучших режиссеров наших дней, и для студии будет безумием не дать ему снять эту картину", - отметил режиссер.
Съемки четвертого фильма были отложены по ряду причин, одной из которых были низкие сборы в прокате предыдущей ленты, несмотря на восторженные отзывы критиков и зрителей.
Тарантино еще в 2017 году говорил о том, что планирует снять "Звездный путь". Подробностей пока не прибавилось, за исключением того, что он будет похож на "Криминальное чтиво" в космосе. Режиссер не раз упоминал, что снимет десять фильмов и закончит карьеру в кино, и говорил, что "Звездный путь" может стать его последней, десятой работой, но официальных заявлений по этому поводу пока не было.
Квентин Тарантино на фотоколле фильма Однажды... в Голливуде
8 августа, 08:00Культура
Квентин Тарантино: обожаю "Ночной дозор" Бекмамбетова
300000
КультураКино и сериалыНовости культурыКвентин Тарантино
Рекомендуем
Кадр из фильма Однажды в Голливуде
Зрители заметили ляп в "Однажды в… Голливуде"
РИА
Новости
Актер Джонни Депп и гитарист Джо Перри во время выступления в составе группы Hollywood Vampires на сцене спортивного комплекса Олимпийский. 28 мая 2018
Джонни Депп отправится в тур по Европе с Hollywood Vampires
Драка со стрельбой в Бургер Кинге в Петербурге
Массовая драка со стрельбой в кафе в Петербурге попала на видео
Вид на Землю с борта МКС
К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
Лента
новостей
Крещение закончилось заявлением в полицию
Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка
Врач в медицинской маске
В Москве студентка за несколько дней умерла от загадочной болезни
Монеты и купюры
Задолжавшая два миллиарда рублей дворник рассказала о нервном срыве
Олег Стриженов
Мединский поздравил актера Стриженова с юбилеем, отметив его мастерство
Выставка Марио Тестино: Суперзвезда
Леди Гага, "Девочка на шаре", Сомов и Малевич. Что смотреть в Питере
Свечи в храме святого апостола Андрея Первозванного во Владивостоке
Священника из Гатчины отстранили от службы из-за грубого крещения ребенка
Рыбаки ловят рыбу
В Росрыболовстве разъяснили новые правила любительской рыбалки
Опасные ванные комнаты
Помыться и не умереть. Фото самых нелепых ванных комнат взорвали соцсети
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
В ДТП на трассе "Дон" в Воронежской области погибли два человека
Кардиограмма
Названа основная причина развития рака груди и кишечника, диабета и ишемии
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил премьер-министру России Дмитрию Медведеву щенка алабая. 30 мая 2019
Медведев опубликовал видео с подаренным ему президентом Туркмении алабаем
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:31В Москве и области на вторник объявили "желтый" уровень погодной опасности
09:30Глава Бурятии рассказал о сложностях работы с инвесторами в лесной отрасли
09:27Народный банк Китая готовится выпустить собственную криптовалюту
09:27Кинолог из Узбекистана установил рекорд в конкурсе "Верный друг" на АрМИ
09:26Узбекский Коканд включили во Всемирный список городов-ремесленников
09:23Южная Корея лишила Японию благоприятных условий для экспорта
09:23Полиция проверяет информацию о стрельбе на свадьбе в Петербурге
09:22Медведев рассказал о планах по развитию российского Каспия
09:20Глава Бурятии рассказал о проблеме незаконных рубок
09:16На Урале проверяют информацию о свалке уголовных дел в лесу
09:14Страны Каспия поставили цель кратно увеличить товарооборот, заявил Медведев
09:14В Амурской области завершили дезинфекцию домов и придворовых территорий
09:09Медведев призвал "вписывать" порты стран Каспия в транспортные цепи Евразии
09:05Власти Новой Зеландии выкупили у населения более десяти тысяч единиц оружия
09:02В ПФР рассказали о защите прав россиян при смене пенсионного фонда
09:01Глава ПФР рассказал об обсуждении организационно-правовой формы фонда
08:57В Минздраве рассказали, как подготовить ребенка к школе
08:54В Индии число жертв ливней и наводнений превысило 170 человек
08:54Президент Туркмении предложил создать Каспийский логистический центр
08:52Власти Бурятии запросили дополнительные деньги на тушение пожаров
Лента новостейМолния