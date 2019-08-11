"Миссис Россия — 2019" прокомментировала победу в конкурсе

"Миссис Россия — 2019" — не верится, что это финал, вроде шесть месяцев подготовки, столько труда, сил и времени, и так быстро все произошло! Мои ощущения — эмоции переполняют настолько, что выразить невозможно! Счастье, радость и гордость за себя!" — написала Нишанова в Instagram.