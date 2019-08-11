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РИА Новости

"Миссис Россия — 2019" прокомментировала победу в конкурсе

14:21, 11 августа 2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкФинал конкурса "Миссис Россия 2019"
Финал конкурса Миссис Россия 2019
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Победительница конкурса "Миссис Россия — 2019" Екатерина Нишанова рассказала о своих эмоциях после финала мероприятия.

"Миссис Россия — 2019" — не верится, что это финал, вроде шесть месяцев подготовки, столько труда, сил и времени, и так быстро все произошло! Мои ощущения — эмоции переполняют настолько, что выразить невозможно! Счастье, радость и гордость за себя!" — написала Нишанова в Instagram.

В комментарии телеканалу РЕН ТВ 33-летняя победительница отметила, что стала участницей конкурса случайно, последовав совету подруги. По словам женщины, своим участием она хотела привлечь внимание к проблемам детей с ограниченными возможностями.
"Миссис Россия" — ежегодный конкурс красоты для россиянок в возрасте от 22 до 43 лет. Для участия обязательно соблюсти два условия: нужно иметь штамп в паспорте, свидетельствующий о заключенном браке, и как минимум одного ребенка.
Победа в главном конкурсе дает право обладательнице титула "Миссис Россия" представлять страну на международном телевизионном конкурсе "Миссис земной шар".
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