В Ливии стороны конфликта обвинили друга в нарушении перемирия

КАИР, 11 авг – РИА Новости. Противоборствующие стороны в Ливии в воскресенье обвинили друг друга в нарушении перемирия, объявленного в честь праздника Ид аль-Адха.

Ливийская национальная армия под предводительством фельдмаршала Халифы Хафтара объявила ранее о прекращении огня с субботы по понедельник в связи с праздником Ид аль-Адха (Курбан-байрам). Соперники Хафтара – правительство национального согласия (ПНС) – объявили о принятии предложенного миссией ООН в Ливии перемирия чуть ранее в субботу.

"Группировки военного преступника Халифы Хафтара нарушили перемирие Ид аль-Адха, обстреляв ракетами район пятничного рынка утром первого дня праздника, что привело к ранению троих мирных жителей", - говорится в полученном РИА Новости заявлении пресс-службы центра операции "Вулкан гнева", подчиняющегося Правительству национального согласия (ПНС).

"С нескольких огневых позиций предпринимаются попытки обстрелять наши войска снарядами, от очевидцев известно об источниках огня в районах аз-Зухур и военного факультета", - в свою очередь сообщила пресс-служба отрядов Ливийской национальной армии (ЛНА) Хафтара.

Курбан-байрам (Ид аль-Адха) - один из двух главных праздников ислама, праздник окончания хаджа, который отмечается через 70 дней после Ураза-байрама (Ид аль-Фитра), праздника разговения после месяца поста рамадана. По традиции каждый мусульманин должен принести в жертву барана, корову или другую домашнюю скотину. В этом году праздник Ид аль-Адха отмечается 11 августа.

Командующий ЛНА Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные ПНС в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В результате боев в Триполи, по данным ВОЗ, погибли более 1 тысячи человек, более 5,5 тысячи получили ранения.