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РИА Новости

Судном Mriya, где прошли обыски, управляет украинская компания

13:29, 11 августа 2019
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© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкРечные бронекатера "Гюрза" во время учений Вооруженных сил Украины
Речные бронекатера Гюрза во время учений Вооруженных сил Украины
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Речные бронекатера "Гюрза" во время учений Вооруженных сил Украины. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Танкер Mriya (IMO 9109811) под флагом Украины, на котором прошли обыски в порту Херсона, принадлежит компании Felina Development LP и находится в управлении украинской River Trade Management, следует из данных портала Equasis.
Ранее в воскресенье входящая в состав Генпрокуратуры Украины прокуратура Крыма сообщила, что украинские правоохранители в Херсоне проводят обыски на судне "Мария". В ведомстве заявили, что в июне 2015 года это же судно, но под названием "Вилга", якобы поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ в город Севастополь.
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По данным Equasis, судном управляет зарегистрированная в Киеве компания, Felina Development владеет им с июня 2018 года. Переименовано в Mriya оно также было в 2018 году, в 2013 носило имя Vilga и с 2013 по 2017 год принадлежало компании "ИнвестТрансГрупп" (Россия).
Эксперты в морской отрасли сообщили РИА Новости, что на судне может быть 15-17 членов экипажа, обычно на судах под флагом Украины работают украинцы, россияне, грузины, азербайджанцы. По данным источников агентства, судно стоит в Херсоне с июля, в последний год перемещалось между портами Украины, в том числе заходило в Измаил и Херсон.
Как сообщили РИА Новости в Международной Федерации транспортных рабочих (ITF), состав экипажа судна неизвестен, проверок на нем не было, обращений от моряков также не поступало.
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