Медведев пожелал коллективу аэропорта Шереметьево новых успехов

"За более чем полвека главная воздушная гавань страны прошла большой путь от военного аэродрома до крупнейшего авиационного хаба в Европе. И уже многие годы Шереметьево является основной отправной точкой для миллионов людей, которые едут на отдых, в командировки, деловые поездки", - говорится в телеграмме.

По словам премьера, только за прошлый год услугами аэропорта воспользовалось свыше 45 миллионов пассажиров, что стало абсолютным рекордом среди российских аэропортов. Медведев отметил, что Шереметьево занимает первое место в стране по объемам пассажирских и грузовых перевозок, шесть лет подряд в рейтинге Международного совета аэропортов занимает первую строчку среди лучших в Европе по качеству обслуживания пассажиров.