Медведев пожелал коллективу аэропорта Шереметьево новых успехов

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил сотрудников и ветеранов международного аэропорта Шереметьево с 60-летием со дня основания воздушной гавани, телеграмма опубликована на сайте кабмина.
"За более чем полвека главная воздушная гавань страны прошла большой путь от военного аэродрома до крупнейшего авиационного хаба в Европе. И уже многие годы Шереметьево является основной отправной точкой для миллионов людей, которые едут на отдых, в командировки, деловые поездки", - говорится в телеграмме.
По словам премьера, только за прошлый год услугами аэропорта воспользовалось свыше 45 миллионов пассажиров, что стало абсолютным рекордом среди российских аэропортов. Медведев отметил, что Шереметьево занимает первое место в стране по объемам пассажирских и грузовых перевозок, шесть лет подряд в рейтинге Международного совета аэропортов занимает первую строчку среди лучших в Европе по качеству обслуживания пассажиров.
"За каждым из достижений Шереметьево - огромный труд вашего профессионального коллектива, который ответственно относится к своим обязанностям, прикладывает к выполнению важных задач все свои силы, знания, опыт и энергию. Желаю работникам и ветеранам аэропорта Шереметьево новых успехов. Здоровья, благополучия и всего наилучшего вам и вашим близким", - заключил глава российского кабмина.