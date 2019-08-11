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РИА Новости

Медведев пожелал коллективу аэропорта Шереметьево новых успехов

13:14, 11 августа 2019
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© РИА Новости / Илья ПиталевАэропорт Шереметьево в Москве
Аэропорт Шереметьево в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Аэропорт Шереметьево в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил сотрудников и ветеранов международного аэропорта Шереметьево с 60-летием со дня основания воздушной гавани, телеграмма опубликована на сайте кабмина.
"За более чем полвека главная воздушная гавань страны прошла большой путь от военного аэродрома до крупнейшего авиационного хаба в Европе. И уже многие годы Шереметьево является основной отправной точкой для миллионов людей, которые едут на отдых, в командировки, деловые поездки", - говорится в телеграмме.
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По словам премьера, только за прошлый год услугами аэропорта воспользовалось свыше 45 миллионов пассажиров, что стало абсолютным рекордом среди российских аэропортов. Медведев отметил, что Шереметьево занимает первое место в стране по объемам пассажирских и грузовых перевозок, шесть лет подряд в рейтинге Международного совета аэропортов занимает первую строчку среди лучших в Европе по качеству обслуживания пассажиров.
"За каждым из достижений Шереметьево - огромный труд вашего профессионального коллектива, который ответственно относится к своим обязанностям, прикладывает к выполнению важных задач все свои силы, знания, опыт и энергию. Желаю работникам и ветеранам аэропорта Шереметьево новых успехов. Здоровья, благополучия и всего наилучшего вам и вашим близким", - заключил глава российского кабмина.
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Дмитрий МедведевМоскваЕвропаШереметьево (аэропорт)РоссияОбщество
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