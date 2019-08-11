ЛАГ осудила теракт в Бенгази, унесший жизни трех сотрудников ООН

КАИР, 11 авг - РИА Новости. Лига арабских государств (ЛАГ) осудила теракт в ливийском городе Бенгази, жертвами которого стали три сотрудника миссии ООН, говорится в заявлении, распространенном панарабской организацией.

Ранее сообщалось, что три сотрудника миссии ООН погибли в результате взрыва заминированной машины перед продовольственным рынком на западе Бенгази.

"Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт решительно осудил террористический акт, произошедший вчера в субботу в районе аль-Хавари на западе ливийского города Бенгази, унесший жизни трех сотрудников ООН и (приведший – ред.) к ранению других", - сообщается в заявлении.

В заявлении также отмечается, что ЛАГ выражает соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ливийская национальная армия под предводительством фельдмаршала Халифы Хафтара объявила о прекращении огня с субботы по понедельник в связи с праздником Ид аль-Адха (Курбан-байрам). Соперники Хафтара – правительство национального согласия (ПНС) – объявили о принятии предложенного миссией ООН в Ливии перемирия чуть ранее в субботу.

Командующий ЛНА Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные ПНС в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В результате боев в Триполи, по данным ВОЗ, погибли более 1 тысячи человек, более 5,5 тысячи получили ранения.