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РИА Новости

ЛАГ осудила теракт в Бенгази, унесший жизни трех сотрудников ООН

12:45, 11 августа 2019
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© AFP 2019 / Abdullah DomaВид на город Бенгази с моря
Вид на город Бенгази с моря
© AFP 2019 / Abdullah Doma
Вид на город Бенгази с моря. Архивное фото
КАИР, 11 авг - РИА Новости. Лига арабских государств (ЛАГ) осудила теракт в ливийском городе Бенгази, жертвами которого стали три сотрудника миссии ООН, говорится в заявлении, распространенном панарабской организацией.
Ранее сообщалось, что три сотрудника миссии ООН погибли в результате взрыва заминированной машины перед продовольственным рынком на западе Бенгази.
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Число жертв среди сотрудников ООН в Бенгази выросло до трех
"Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт решительно осудил террористический акт, произошедший вчера в субботу в районе аль-Хавари на западе ливийского города Бенгази, унесший жизни трех сотрудников ООН и (приведший – ред.) к ранению других", - сообщается в заявлении.
В заявлении также отмечается, что ЛАГ выражает соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим.
Ливийская национальная армия под предводительством фельдмаршала Халифы Хафтара объявила о прекращении огня с субботы по понедельник в связи с праздником Ид аль-Адха (Курбан-байрам). Соперники Хафтара – правительство национального согласия (ПНС) – объявили о принятии предложенного миссией ООН в Ливии перемирия чуть ранее в субботу.
Командующий ЛНА Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные ПНС в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В результате боев в Триполи, по данным ВОЗ, погибли более 1 тысячи человек, более 5,5 тысячи получили ранения.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.
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10 августа, 01:23РИА Новости
Правительство нацсогласия Ливии пошло на перемирие на время Курбан-байрама
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