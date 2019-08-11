Россия за сутки зафиксировала 20 нарушений перемирия в Сирии

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 20 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - 29, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 20 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – пять, Идлиб – три, Латакия – 11, Хама – один. Турецкой частью представительства зафиксировано 29 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – 5, Идлиб – 12, Латакия – один, Хама – 11", - говорится в бюллетене.

В течении суток подписаны два соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий. К режиму прекращения боевых действий присоединились два населенных пункта провинции Дейр-Эз-Зор общей численностью около 1,5 тысячи человек. Таким образом, количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2572.