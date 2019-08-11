Вашингтон напрасно ждет звонка от властей Ирана, заявили в Тегеране

ТЕГЕРАН, 11 авг - РИА Новости. Вашингтон напрасно ожидает звонка от властей Ирана, заявил представитель иранского министерства иностранных дел Аббас Мусави.

Ранее официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус заявила, что если лидеры Ирана хотят переговоров с США, то президент Дональд Трамп "ждет звонка" от них.

"Они (США - ред.) уже давно ожидают этого от Ирана, но ожидание - напрасное", - сказал Мусави, чей ответ на заявления Вашингтона об ожидании звонка из Тегерана государственное телевидение опубликовало в своем Telegram-канале.

По его словам, Иран не станет инициировать переговоры в то время, как не соблюдаются международные права и нормы, а США оказывают на Иран давление в виде "экономического терроризма".