Вашингтон напрасно ждет звонка от властей Ирана, заявили в Тегеране

ТЕГЕРАН, 11 авг - РИА Новости. Вашингтон напрасно ожидает звонка от властей Ирана, заявил представитель иранского министерства иностранных дел Аббас Мусави.
Ранее официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус заявила, что если лидеры Ирана хотят переговоров с США, то президент Дональд Трамп "ждет звонка" от них.
"Они (США - ред.) уже давно ожидают этого от Ирана, но ожидание - напрасное", - сказал Мусави, чей ответ на заявления Вашингтона об ожидании звонка из Тегерана государственное телевидение опубликовало в своем Telegram-канале.
По его словам, Иран не станет инициировать переговоры в то время, как не соблюдаются международные права и нормы, а США оказывают на Иран давление в виде "экономического терроризма".
Отношения США и Ирана ухудшились в последний год, когда США вышли из ядерной сделки с Тегераном по его ядерной программе. В ответ на это Иран также приостановил выполнение ряда положений договора. Кроме того, США вновь ввели санкции в отношении властей и компаний Ирана. В последние месяцы обострилась ситуация и в районе Персидского залива, где произошли несколько инцидентов с торговыми судами.