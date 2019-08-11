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РИА Новости

Украина должна пересмотреть условия ЗСТ с Евросоюзом, считает Медведчук

11:43, 11 августа 2019
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкГлава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
© Sputnik / Виктор Толочко
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КИЕВ, 11 авг - РИА Новости. Украина должна пересмотреть условия зоны свободной торговли с ЕС, считает глава политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук.
"Мы сегодня должны пересмотреть условия зоны свободной торговли с ЕС, чтобы оживить нашу экономику, дать возможность через создание рабочих мест, через рост экономики наполнить доходную часть бюджета. Необходимо идти именно по этому пути", - написал Медведчук в микроблоге Twitter в воскресенье.
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
10 августа, 14:18РИА Новости
Медведчук рассказал о роли оппозиции в Раде
Украина в 2014 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС, которое предусматривает создание зоны свободной торговли (ЗСТ). В 2016 году соглашение начало действовать в полную силу, в том числе Украине открылся рынок ЕС. Помимо зоны свободной торговли, соглашение подразумевает сотрудничество в сферах обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля.
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Виктор МедведчукЕвросоюзУкраинаВ мире
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