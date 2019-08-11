В Сирию за сутки вернулись свыше двух тысяч беженцев из Ливана и Иордании

Женщина с детьми в Сирии. Архивное фото

Женщина с детьми в Сирии

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Более 2 тысяч сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 2095 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" 475 человек (женщин - 143, детей - 242), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" - 1620 человек (женщин - 486, детей - 826)", - говорится в бюллетене.

В места постоянного проживания в течение суток возвратились четыре сирийца.

За прошедшие сутки российская сторона провела две гуманитарные акции, в ходе которых нуждающимся жителям Сирии выдана 1 тысяча продовольственных наборов общим весом 4,8 тонны.