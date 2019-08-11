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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирию за сутки вернулись свыше двух тысяч беженцев из Ливана и Иордании

10:45, 11 августа 2019
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкЖенщина с детьми в Сирии
Женщина с детьми в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Женщина с детьми в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Более 2 тысяч сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 2095 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" 475 человек (женщин - 143, детей - 242), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" - 1620 человек (женщин - 486, детей - 826)", - говорится в бюллетене.
Военнослужащий сирийской армии
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В места постоянного проживания в течение суток возвратились четыре сирийца.
За прошедшие сутки российская сторона провела две гуманитарные акции, в ходе которых нуждающимся жителям Сирии выдана 1 тысяча продовольственных наборов общим весом 4,8 тонны.
Инженерные подразделения Сирии за сутки разминировали 2,4 гектара территории в провинциях Дераа и Дамаск. Обнаружено и уничтожено 33 взрывоопасных предмета.
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