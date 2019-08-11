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РИА Новости

Палестинец погиб в перестрелке с израильскими войсками на границе Газы

10:42, 11 августа 2019
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© РИА Новости / Иссам Аль-Римави / Перейти в фотобанкИзраильские военнослужащие
Израильские военнослужащие
© РИА Новости / Иссам Аль-Римави
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Израильские военнослужащие. Архивное фото
ГАЗА, 11 авг - РИА Новости. Палестинец погиб в воскресенье утром в перестрелке с израильскими войсками на границе сектора Газа, сообщили РИА Новости медики и очевидцы.
Это третий с начала месяца и второй за сутки подобный инцидент, который израильтяне трактуют как срыв попыток боевиков проникнуть в страну с диверсионно-террористическими целями.
"Погиб 25-летний палестинец от пулевого ранения на востоке города Бейт-Хануна. Тело погибшего было доставлено в больницу в северной части анклава", - сказал представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.
Военные ранее сообщили, что стреляли по вооруженному палестинцу, который приблизился к северной границе анклава и открыл по ним огонь.
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В ходе стычки израильские танки атаковали наблюдательный пункт боевиков из правящего в секторе Газа движения ХАМАС. В армии объясняют, что это стандартная процедура, призванная лишить противника возможности контролировать происходящее на поле боя.
Накануне при аналогичных обстоятельствах погибли четверо палестинцев, пытавшихся, по данным израильтян, пересечь границу с автоматами и гранатометом. На прошлой неделе, 1 августа, в перестрелке на границе житель сектора Газа ранил трех военнослужащих и был убит ответным огнем.
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