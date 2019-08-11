Палестинец погиб в перестрелке с израильскими войсками на границе Газы

ГАЗА, 11 авг - РИА Новости. Палестинец погиб в воскресенье утром в перестрелке с израильскими войсками на границе сектора Газа, сообщили РИА Новости медики и очевидцы.

Это третий с начала месяца и второй за сутки подобный инцидент, который израильтяне трактуют как срыв попыток боевиков проникнуть в страну с диверсионно-террористическими целями.

"Погиб 25-летний палестинец от пулевого ранения на востоке города Бейт-Хануна. Тело погибшего было доставлено в больницу в северной части анклава", - сказал представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.

Военные ранее сообщили, что стреляли по вооруженному палестинцу, который приблизился к северной границе анклава и открыл по ним огонь.

В ходе стычки израильские танки атаковали наблюдательный пункт боевиков из правящего в секторе Газа движения ХАМАС. В армии объясняют, что это стандартная процедура, призванная лишить противника возможности контролировать происходящее на поле боя.