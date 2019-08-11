Медведев отметил роль строительной отрасли

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов строительной отрасли с профессиональным праздником, отметив значимость их работы в масштабе всей страны, соответствующая телеграмма опубликована в воскресенье на сайте кабмина.
"Во все времена ваша профессия пользовалась большим почётом и уважением. Благодаря точным, смелым, зачастую новаторским решениям строителей приобретают современный облик города, возникает необходимая инфраструктура, а жизнь миллионов людей становится лучше", - говорится в телеграмме.
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Премьер отметил, что строительная отрасль - одна из ключевых в экономике России. От неё зависит реализация национальных проектов, развитие промышленности и социальной сферы. По его словам, за каждым сданным объектом, за каждым квадратным метром жилья – колоссальный труд инженеров и архитекторов, геодезистов и технологов, крановщиков и монтажников.
"У вас непростая и поистине благородная профессия, а отдача от вашей работы ощущается в масштабах всей страны. Особая благодарность – ветеранам отрасли. Пусть ваша преданность делу послужит примером для молодых поколений", - заключил Медведев.