Медведев отметил роль строительной отрасли

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время подписания документов по итогам ЕАЭС

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов строительной отрасли с профессиональным праздником, отметив значимость их работы в масштабе всей страны, соответствующая телеграмма опубликована в воскресенье Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов строительной отрасли с профессиональным праздником, отметив значимость их работы в масштабе всей страны, соответствующая телеграмма опубликована в воскресенье на сайте кабмина

"Во все времена ваша профессия пользовалась большим почётом и уважением. Благодаря точным, смелым, зачастую новаторским решениям строителей приобретают современный облик города, возникает необходимая инфраструктура, а жизнь миллионов людей становится лучше", - говорится в телеграмме.

Премьер отметил, что строительная отрасль - одна из ключевых в экономике России. От неё зависит реализация национальных проектов, развитие промышленности и социальной сферы. По его словам, за каждым сданным объектом, за каждым квадратным метром жилья – колоссальный труд инженеров и архитекторов, геодезистов и технологов, крановщиков и монтажников.