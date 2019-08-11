Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-11T10:40Z
https://ria.ru/20190811/1557386714.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155734/24/1557342419_0:224:3020:1923_1036x0_80_0_0_d4f8bdd6ec19d849759cae713590b178.jpg
РИА Новости

Медведев отметил роль строительной отрасли

10:40, 11 августа 2019
549
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время подписания документов по итогам ЕАЭС
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время подписания документов по итогам ЕАЭС
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов строительной отрасли с профессиональным праздником, отметив значимость их работы в масштабе всей страны, соответствующая телеграмма опубликована в воскресенье на сайте кабмина.
"Во все времена ваша профессия пользовалась большим почётом и уважением. Благодаря точным, смелым, зачастую новаторским решениям строителей приобретают современный облик города, возникает необходимая инфраструктура, а жизнь миллионов людей становится лучше", - говорится в телеграмме.
Укладка железнодорожного полотна при строительстве Крымского моста
Вчера, 02:01РИА Новости
День строителя в России
Премьер отметил, что строительная отрасль - одна из ключевых в экономике России. От неё зависит реализация национальных проектов, развитие промышленности и социальной сферы. По его словам, за каждым сданным объектом, за каждым квадратным метром жилья – колоссальный труд инженеров и архитекторов, геодезистов и технологов, крановщиков и монтажников.
"У вас непростая и поистине благородная профессия, а отдача от вашей работы ощущается в масштабах всей страны. Особая благодарность – ветеранам отрасли. Пусть ваша преданность делу послужит примером для молодых поколений", - заключил Медведев.
Рабочие на строительстве Крымского моста через Керченский пролив со стороны Тамани
Вчера, 08:00РИА Новости
Строители — об опасностях и нюансах работы на вахте
300024
Обсудить 0
Дмитрий МедведевРоссияОбщество
Рекомендуем
Лесной пожар в Республике Саха (Якутия)
Площадь лесных пожаров в Якутии за неделю сократилась на 300 тысяч гектаров
РИА
Новости
Верующие на богослужении в честь праздника Курбан-Байрам у Московской соборной мечети
Медведев отметил вклад российской уммы в противодействие экстремизму
Екатерина Семенова
Омбудсмен проконтролирует ситуацию с долгами дворника из Воскресенска
Российские рубли
Подмосковный дворник задолжала два миллиарда рублей
Лента
новостей
Сгоревшая военная техника на окраине города Ходейда в Йемене
Арабская коалиция нанесла удары по позициям йеменских сепаратистов в Адене
Президент Украины Владимир Зеленский в Черкассах
Политолог назвал запретную для Зеленского тему при разговоре с Путиным
Девушки во время прохождения супертайфуна Лекима в Шанхае, КНР. 10 августа 2019
Число жертв супертайфуна в Китае возросло до 32 человек
Затопленные жилые дома в Иркутской области. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС
Губернатор Иркутской области назвал число пострадавших от паводков
Mercedes-Benz Maybach S-Class
Названы самые популярные люксовые автомобили в России
Владимир Путин поздравляет клуб байкеров Ночные волки с 10-летием проведения байк-шоу в Крыму во время участия в международном байк-шоу Тень Вавилона в Севастополе. 10 августа 2019
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
Водопад Султан в окрестностях урочища Джилы-Су в Кабардино-Балкарии
Альпинист из Москвы получил травму ноги в горах Кабардино-Балкарии
Сотрудники МЧС России во время работ по ликвидации последствий и подготовки к очередной волне паводка
В поселке в Югре, где подтопило пять домов, отменили режим ЧС
Сейсмограф. Архивное фото
В приграничном с Россией регионе Азербайджана произошло землетрясение
Израильские военнослужащие
Палестинец погиб в перестрелке с израильскими войсками на границе Газы
Рио-де-Жанейро
В Бразилии взорвался резервуар с этанолом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:27Народный банк Китая готовится выпустить собственную криптовалюту
09:27Кинолог из Узбекистана установил рекорд в конкурсе "Верный друг" на АрМИ
09:26Узбекский Коканд включили во Всемирный список городов-ремесленников
09:23Южная Корея лишила Японию благоприятных условий для экспорта
09:23Полиция проверяет информацию о стрельбе на свадьбе в Петербурге
09:22Медведев рассказал о планах по развитию российского Каспия
09:20Глава Бурятии рассказал о проблеме незаконных рубок
09:16На Урале проверяют информацию о свалке уголовных дел в лесу
09:14Страны Каспия поставили цель кратно увеличить товарооборот, заявил Медведев
09:14В Амурской области завершили дезинфекцию домов и придворовых территорий
09:09Медведев призвал "вписывать" порты стран Каспия в транспортные цепи Евразии
09:05Власти Новой Зеландии выкупили у населения более десяти тысяч единиц оружия
09:02В ПФР рассказали о защите прав россиян при смене пенсионного фонда
09:01Глава ПФР рассказал об обсуждении организационно-правовой формы фонда
08:57В Минздраве рассказали, как подготовить ребенка к школе
08:54В Индии число жертв ливней и наводнений превысило 170 человек
08:54Президент Туркмении предложил создать Каспийский логистический центр
08:52Власти Бурятии запросили дополнительные деньги на тушение пожаров
08:50Президент Туркмении поддержал китайский проект "Один пояс — один путь"
08:47Медведев напомнил об ответственности прикаспийских стран за стабильность
Лента новостейМолния