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РИА Новости

В ДНР обвинили ВСУ в девяти нарушениях перемирия за сутки

09:56, 11 августа 2019
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкДевушка разбирает завалы в продуктовом магазине, который был разрушен прямым попаданием мины
Девушка разбирает завалы в продуктовом магазине, который был разрушен прямым попаданием мины
© РИА Новости / Андрей Стенин
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ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Украинские силовики девять раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Накануне в ДНР сообщили о семи нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки. Новый режим прекращения огня в Донбассе действует с 21 июля.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило девять раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские военные вели огонь по территории республики из гранатометов и стрелкового оружия.
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