Башар Асад принял участие в праздничной молитве в мечети Дамаска

ДАМАСК, 11 авг - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад в воскресенье принял участие в праздничном богослужении по поводу наступления праздника Ид аль-Адха в мечети в центре Дамаска, сообщила пресс-служба сирийского лидера.

Согласно опубликованной видеозаписи, молитва состоялась в мечети аль-Афрам в районе Мальки сирийской столицы.

В молитве также приняли участие представители кабмина Сирии, верховный муфтий страны и другие чиновники.

В прошлом году Асад молился по случаю праздника в мечети ар-Рауда, а в 2016 году в недавно освобожденном на тот момент от боевиков пригороде Дамаска Дарайя.