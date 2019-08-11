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РИА Новости
Война в Сирии

Башар Асад принял участие в праздничной молитве в мечети Дамаска

09:01, 11 августа 2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Сирийской арабской республики Башар Асад
Президент Сирийской арабской республики Башар Асад
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент Сирийской арабской республики Башар Асад. Архивное фото
ДАМАСК, 11 авг - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад в воскресенье принял участие в праздничном богослужении по поводу наступления праздника Ид аль-Адха в мечети в центре Дамаска, сообщила пресс-служба сирийского лидера.
Согласно опубликованной видеозаписи, молитва состоялась в мечети аль-Афрам в районе Мальки сирийской столицы.
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Курбан-байрам — мусульманский праздник жертвоприношения
В молитве также приняли участие представители кабмина Сирии, верховный муфтий страны и другие чиновники.
В прошлом году Асад молился по случаю праздника в мечети ар-Рауда, а в 2016 году в недавно освобожденном на тот момент от боевиков пригороде Дамаска Дарайя.
Курбан-байрам (Ид аль-Адха) - один из двух главных праздников ислама, праздник окончания хаджа, который отмечается через 70 дней после Ураза-байрама (Ид аль-Фитра), праздника разговения после месяца поста рамадана. По традиции каждый мусульманин должен принести в жертву барана, корову или другую домашнюю скотину. В этом году праздник Ид аль-Адха будет отмечаться 11 августа.
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