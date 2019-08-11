Башар Асад принял участие в праздничной молитве в мечети Дамаска

ДАМАСК, 11 авг - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад в воскресенье принял участие в праздничном богослужении по поводу наступления праздника Ид аль-Адха в мечети в центре Дамаска, сообщила пресс-служба сирийского лидера.
Согласно опубликованной видеозаписи, молитва состоялась в мечети аль-Афрам в районе Мальки сирийской столицы.
В молитве также приняли участие представители кабмина Сирии, верховный муфтий страны и другие чиновники.
В прошлом году Асад молился по случаю праздника в мечети ар-Рауда, а в 2016 году в недавно освобожденном на тот момент от боевиков пригороде Дамаска Дарайя.
Курбан-байрам (Ид аль-Адха) - один из двух главных праздников ислама, праздник окончания хаджа, который отмечается через 70 дней после Ураза-байрама (Ид аль-Фитра), праздника разговения после месяца поста рамадана. По традиции каждый мусульманин должен принести в жертву барана, корову или другую домашнюю скотину. В этом году праздник Ид аль-Адха будет отмечаться 11 августа.