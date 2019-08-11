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РИА Новости

На юге Бразилии вооруженные люди убили пять человек в ночном клубе

04:39, 11 августа 2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПолицейский автомобиль в Бразилии
Полицейский автомобиль в Бразилии
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Полицейский автомобиль в Бразилии. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Группа вооруженных людей ворвалась в ночной клуб в городе Мостардас на юге Бразилии, стреляя в работников заведения и его посетителей, в результате чего пять человек погибли и четверо серьезно пострадали, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на местные СМИ.
По информации портала UOL, вооруженная группа была в капюшонах и скрывала свои лица. Перед тем как убежать, бандиты забрали вещи жертв, в том числе их мобильные телефоны и кошельки.
Полиция сообщила, что пострадавших доставили в больницу в город Порту-Алегри, столицу штата Риу-Гранди-ду-Сул, почти в 220 км от места преступления. О возможных мотивах злоумышленников не сообщалось.
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