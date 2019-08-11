В ходе паводка на Амуре у Хабаровска подтопило около 1,2 тысячи дач

Эвакуация кошек и их хозяина спасателями МЧС России в Хабаровске

ВЛАДИВОСТОК, 11 авг - РИА Новости. Около 1,2 тысячи дачных участков подтопило на островах у Хабаровска в ходе паводка на Амуре, сообщает региональный главк МЧС РФ.

В Хабаровском крае из-за паводка на Амуре введен режим ЧС. Вода заходит и во дворы краевой столицы. В субботу сообщалось о подтоплении около 1 тысячи дач на островах у Хабаровска.

"В настоящий момент на территории Хабаровска отмечаются единичные случаи подтопления. На улицах Вилюйской и Богачева паводковые воды зашли на огороды четырех частных приусадебных участков, расположенных вдоль береговой линии Амура… На островной части Хабаровска во власти водной стихии находятся уже 1200 дачных участков, часть из которых ранее были заброшенными", - говорится в сообщении.

В Хабаровском районе паводковая обстановка относительно стабильная. В населенных пунктах Елабуга, Бычиха, Петропавловка всего подтоплено четыре приусадебных участка и один дачный участок. Информации о подтоплении жилых домов нет. В поселке Корсаково-2 паводковыми водами подтоплены четыре жилых дома, 18 приусадебных участков, а также 118 земельных участков, на которых хозяйственная деятельность не ведется.

По данным спасателей, во второй декаде августа в регионе сохранится неустойчивая погода, пройдут дожди различной интенсивности. На территории Вяземского, Бикинского районов и района имени Лазо в связи с прогнозируемыми 11-12 августа сильными дождями есть вероятность подтопления низин.