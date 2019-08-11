Россия рассчитывает, что прекращение огня в Ливии будет устойчивым

ООН, 10 авг – РИА Новости. Россия выступает за скорейший отказ от военных операций в Ливии, рассчитывает на устойчивое прекращение огня заявил на заседании Совбеза ООН и.о. постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Три сотрудника миссии ООН погибли в результате взрыва заминированной машины перед продовольственным рынком на западе Бенгази. В связи с этим Франция созвала в субботу экстренное заседание СБ ООН.

"Выступаем за скорейшее прекращение военных операций и отказ от агрессивных заявлений", - сказал Полянский на заседании.

По его словам, важно, чтобы стороны конфликта проявляли спокойствие и сдержанность. "В этом контексте мы с оптимизмом узнали о договоренности о прекращении огня, достигнутой между противоборствующими ливийскими сторонами при посредничестве спецпредставителя генсека ООН Гассана Саляме. Надеемся, что прекращение огня будет устойчивым", - добавил Полянский.

Как указал дипломат, назначать виновных среди противоборствующих ливийских сторон контрпродуктивно.