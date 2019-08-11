Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-11T01:42Z
https://ria.ru/20190811/1557384137.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/96932/20/969322050_0:55:634:411_1036x0_80_0_0_3e359d92928fdbf259bab4da783bf85f.jpg
РИА Новости

Россия рассчитывает, что прекращение огня в Ливии будет устойчивым

01:42, 11 августа 2019
563
© Фото : DennixoЛивия
Ливия
© Фото : Dennixo
Ливия. Архивное фото
ООН, 10 авг – РИА Новости. Россия выступает за скорейший отказ от военных операций в Ливии, рассчитывает на устойчивое прекращение огня заявил на заседании Совбеза ООН и.о. постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Три сотрудника миссии ООН погибли в результате взрыва заминированной машины перед продовольственным рынком на западе Бенгази. В связи с этим Франция созвала в субботу экстренное заседание СБ ООН.
"Выступаем за скорейшее прекращение военных операций и отказ от агрессивных заявлений", - сказал Полянский на заседании.
По его словам, важно, чтобы стороны конфликта проявляли спокойствие и сдержанность. "В этом контексте мы с оптимизмом узнали о договоренности о прекращении огня, достигнутой между противоборствующими ливийскими сторонами при посредничестве спецпредставителя генсека ООН Гассана Саляме. Надеемся, что прекращение огня будет устойчивым", - добавил Полянский.
Как указал дипломат, назначать виновных среди противоборствующих ливийских сторон контрпродуктивно.
Как отметил Полянский, происходящее - "прямое следствие разрушения ливийской государственности в ходе известных событий 2011 года, в результате чего страна оказалась в катастрофическом положении".
Военные в Ливии
00:28РИА Новости
ООН не будет эвакуировать миссию в Ливии из-за гибели трех сотрудников
400021
Обсудить 0
Совет Безопасности ООНЛивияООНРоссияВ мире
Рекомендуем
Ливия
Члены СБ ООН призвали стороны конфликта в Ливии к снижению уровня насилия
РИА
Новости
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган заявил об "исторической победе", которую Турция одержит в августе
Автомобиль скорой помощи в Ливии
Число жертв среди сотрудников ООН в Бенгази выросло до трех
Полиция Осло, Норвегия
Россияне не пострадали при стрельбе в норвежской мечети
Лента
новостей
Операция правоохранительных органов Киргизии
Число пострадавших при столкновениях в Киргизии выросло до 136
Военные в Ливии
ООН не будет эвакуировать миссию в Ливии из-за гибели трех сотрудников
Вид на Стрелецкую бухту в Севастополе
Украинские силовики обыскали танкер из-за посещения Севастополя
Военнослужащие Сирийской Арабской армии
Сирийская армия освободила от боевиков несколько деревень на юге Идлиба
Ника Гварамия
Суд в Тбилиси назначил залог в отношении экс-гендиректора "Рустави 2"
Военнослужащий сирийской армии
Сирийская армия освободила стратегический город в Идлибе, сообщили СМИ
Президент Сирийской арабской республики Башар Асад
Башар Асад принял участие в праздничной молитве в мечети Дамаска
Девушки во время прохождения супертайфуна Лекима в Шанхае, КНР. 10 августа 2019
Число жертв супертайфуна в Китае увеличилось до 28 человек
Ватикан
Иракский мигрант угрожал самосожжением близ Ватикана
Северокорейский лидер Ким Чен Ын наблюдает за испытательными запусками ракет
Ким Чен Ын присутствовал при испытаниях "нового оружия"
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Мадуро велел существенно нарастить производство нефти в Венесуэле
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:06Число пострадавших при серии взрывов под Ачинском выросло до 30 человек
09:04Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАД попал на видео
09:03Сирийская армия освободила стратегический город в Идлибе, сообщили СМИ
09:01Башар Асад принял участие в праздничной молитве в мечети Дамаска
08:52Число пострадавших при столкновениях в Киргизии выросло до 136
08:47Йеменские сепаратисты начали отступление со своих позиций в Адене
08:39Под Ачинском потушили пожар на складе боеприпасов
08:32В Пятигорске открылся X Северо-Кавказский молодежный форум "Машук 2019"
08:30На Ставрополье два человека погибли в ДТП с двумя легковушками
08:11Площадь лесных пожаров в Якутии за неделю сократилась на 300 тысяч гектаров
08:01В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
07:27Израильские военные вступили в перестрелку на границе сектора Газа
07:04В Приамурье пострадавшие от паводка получат федеральную помощь
06:52Оптическая иллюзия с исчезающими автомобилями озадачила пользователей Сети
06:35В Приамурье пять жилых домов остаются подтопленными паводком
06:20Huawei представила платформу смешанной реальности для навигации Сyberverse
06:12В Приморье объявлено штормовое предупреждение
06:10Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям Алеппо
06:09Выход триллера "Охота" в США отменили из-за инцидентов со стрельбой
06:05Глава Мюнхенской конференции оценил планы переброски войск США в Польшу
Лента новостейМолния