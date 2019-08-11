Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-11T01:15Z
https://ria.ru/20190811/1557383877.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/148117/46/1481174623_0:36:3066:1761_1036x0_80_0_0_15bdad6664b39f4944c794c5f707465e.jpg
РИА Новости

Иракский мигрант угрожал самосожжением близ Ватикана

01:15, 11 августа 2019
368
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВатикан
Ватикан
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Ватикан . Архивное фото
РИМ, 11 авг – РИА Новости. Итальянская полиция задержала иракского мигранта, устроившего двухминутную сцену близ площади Святого Петра в Ватикане, пишет римская газета il Messaggero.
Мужчина, который находится в Италии на положении ожидающего решения об убежище, в субботу днем стал выкрикивать бессвязные фразы и угрожал поджечь себя, размахивая зажигалкой.
Инцидент произошел на площади Пия XII, прилегающей к знаменитой колоннаде Бернини.
Издание уточняет, что мужчина находился в возбужденном и неуравновешенном состоянии. Дежурившие у Ватикана полицейские немедленно его задержали и доставили в отделение полиции. При себе мигрант не имел ни бутылки, ни рюкзака, в которых могло находиться горючее или взрывчатое вещество.
Операция по обезвреживанию мужчины прошла, не вызвав напряжения "среди туристов и пилигримов", пишет газета.
Вид на одну из старейших улиц Рима Виа деи Кондотти с Испанской лестницы
11 июня, 01:03Туризм
В Риме туристам запретили гулять с голым торсом и вешать "любовные замки"
0122032
Обсудить 1
РимВатиканИталияВ мире
Рекомендуем
Рыба, выброшенная на берег Куйбышевского водохранилища в Тольятти. 10 августа 2019
Зубастое чудовище: на берег Волги выбросилась гигантская рыба
РИА
Новости
Опасные ванные комнаты
Помыться и не умереть. Фото самых нелепых ванных комнат взорвали соцсети
Вид на курортный поселок Коктебель
Украинский чиновник опубликовал письма крымчан о жизни на полуострове
Победительница конкурса Миссис Россия-2019 Екатерина Нишанова
"Миссис Россия — 2019" стала жительница Геленджика
Лента
новостей
Российские рубли
Подмосковный дворник задолжала почти два миллиарда рублей, пишут СМИ
Политолог Александр Рар
Немецкий политолог объяснил невозможность вступления Украины в ЕС
Заключенный Джеффри Эпстин
Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюрьме
Момент столкновения автомобиля Tesla с эвакуатором на МКАД
Столкновение Tesla с эвакуатором на МКАД попало на видео
Норвежская полиция
Стрелявший в норвежской мечети, возможно, убил свою родственницу
Американские военные на аэродроме армии США в Висбадене, Германия
Глава Мюнхенской конференции оценил планы переброски войск США в Польшу
Актер Анатолий Пашинин
Директор актера Пашинина ответила на слухи, что он нищенствует на Украине
Школьница Брук Миллс
Пугающая деталь на фотографии девочки едва не стоила ей жизни
Солдаты ВСУ, Донецкая область
Украинским снайперам разрешили стрелять по мирным жителям, заявили в ДНР
Погибший в Перу японский путешественник Сато Фумихико
Путешественник, пытавшийся объехать вокруг света на велосипеде, погиб в ДТП
Северокорейский лидер Ким Чен Ын наблюдает за испытательными запусками ракет
Ким Чен Ын присутствовал при испытаниях "нового оружия"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:06Число пострадавших при серии взрывов под Ачинском выросло до 30 человек
09:04Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАД попал на видео
09:03Сирийская армия освободила стратегический город в Идлибе, сообщили СМИ
09:01Башар Асад принял участие в праздничной молитве в мечети Дамаска
08:52Число пострадавших при столкновениях в Киргизии выросло до 136
08:47Йеменские сепаратисты начали отступление со своих позиций в Адене
08:39Под Ачинском потушили пожар на складе боеприпасов
08:32В Пятигорске открылся X Северо-Кавказский молодежный форум "Машук 2019"
08:30На Ставрополье два человека погибли в ДТП с двумя легковушками
08:11Площадь лесных пожаров в Якутии за неделю сократилась на 300 тысяч гектаров
08:01В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
07:27Израильские военные вступили в перестрелку на границе сектора Газа
07:04В Приамурье пострадавшие от паводка получат федеральную помощь
06:52Оптическая иллюзия с исчезающими автомобилями озадачила пользователей Сети
06:35В Приамурье пять жилых домов остаются подтопленными паводком
06:20Huawei представила платформу смешанной реальности для навигации Сyberverse
06:12В Приморье объявлено штормовое предупреждение
06:10Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям Алеппо
06:09Выход триллера "Охота" в США отменили из-за инцидентов со стрельбой
06:05Глава Мюнхенской конференции оценил планы переброски войск США в Польшу
Лента новостейМолния