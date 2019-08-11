Иракский мигрант угрожал самосожжением близ Ватикана

Мужчина, который находится в Италии на положении ожидающего решения об убежище, в субботу днем стал выкрикивать бессвязные фразы и угрожал поджечь себя, размахивая зажигалкой.

Издание уточняет, что мужчина находился в возбужденном и неуравновешенном состоянии. Дежурившие у Ватикана полицейские немедленно его задержали и доставили в отделение полиции. При себе мигрант не имел ни бутылки, ни рюкзака, в которых могло находиться горючее или взрывчатое вещество.