Иракский мигрант угрожал самосожжением близ Ватикана

РИМ, 11 авг – РИА Новости. Итальянская полиция задержала иракского мигранта, устроившего двухминутную сцену близ площади Святого Петра в Ватикане, пишет римская газета il Messaggero.
Мужчина, который находится в Италии на положении ожидающего решения об убежище, в субботу днем стал выкрикивать бессвязные фразы и угрожал поджечь себя, размахивая зажигалкой.
Инцидент произошел на площади Пия XII, прилегающей к знаменитой колоннаде Бернини.
Издание уточняет, что мужчина находился в возбужденном и неуравновешенном состоянии. Дежурившие у Ватикана полицейские немедленно его задержали и доставили в отделение полиции. При себе мигрант не имел ни бутылки, ни рюкзака, в которых могло находиться горючее или взрывчатое вещество.
Операция по обезвреживанию мужчины прошла, не вызвав напряжения "среди туристов и пилигримов", пишет газета.