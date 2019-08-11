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РИА Новости
Культура

Сильвестр Сталлоне может принять участие в пятой части "Судной ночи"

02:38, 11 августа 2019
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© AFP 2019 / Valery HacheСильвестр Сталлоне на красной дорожке перед премьерой фильма "Неудержимые 3"
Сильвестр Сталлоне на красной дорожке перед премьерой фильма Неудержимые 3
© AFP 2019 / Valery Hache
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Американский актер Сильвестр Сталлоне может сняться в пятой части франшизы "Судная ночь", сообщает The Independent.
Звезда фильмов о боксере Рокки Бальбоа недавно встретился с продюсером Джейсоном Блумом и создателем франшизы режиссером Джеймсом Демонако.
"Встреча со Сталлоне прошла хорошо. Только мне попало за то, что мы опоздали", - написал Джейсон Блум.
После этого пользователи Сети предположили, что актер сыграет в пятой части ужастика, хотя официальных комментариев от создателей проекта пока не было.
В "Судной ночи" рассказывается о том, что раз в году преступники в течение одной ночи могут грабить и убивать простое население. Сотрудники скорой помощи и полиции не работают. Событие называют "чисткой".
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КультураКино и сериалыНовости культурыСильвестр Сталлоне
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