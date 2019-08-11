Сильвестр Сталлоне может принять участие в пятой части "Судной ночи"

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Американский актер Сильвестр Сталлоне может сняться в пятой части франшизы "Судная ночь", сообщает The Independent.
Звезда фильмов о боксере Рокки Бальбоа недавно встретился с продюсером Джейсоном Блумом и создателем франшизы режиссером Джеймсом Демонако.
"Встреча со Сталлоне прошла хорошо. Только мне попало за то, что мы опоздали", - написал Джейсон Блум.
После этого пользователи Сети предположили, что актер сыграет в пятой части ужастика, хотя официальных комментариев от создателей проекта пока не было.
В "Судной ночи" рассказывается о том, что раз в году преступники в течение одной ночи могут грабить и убивать простое население. Сотрудники скорой помощи и полиции не работают. Событие называют "чисткой".