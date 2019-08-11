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РИА Новости

День строителя в России

02:01, 11 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкУкладка железнодорожного полотна при строительстве Крымского моста
Укладка железнодорожного полотна при строительстве Крымского моста
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
День строителя – профессиональный праздник работников строительной отрасли, который отмечается в России во второе воскресенье августа. В 2019 году этот день приходится на 11 августа.
Впервые его официально отметили в СССР 12 августа 1956 года. Этому предшествовал выход указа Президиума Верховного Совета СССР "Об установлении ежегодного праздника "Дня строителя" от 6 сентября 1955 года. http://lawru.info/dok/1955/09/06/n1193290.htm
Празднование было закреплено указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года "О праздничных и памятных днях".
С 2011 года по решению министерства регионального развития РФ праздник стал федеральным.
С давних пор искусство зодчества и ремесло строителя были в большом почете на Руси. Ведь без массового строительства жилых, общественных зданий и сооружений прочего назначения невозможно представить себе ни одно развитое государство.
Появление городов и сел, школ и детских садов, театров и музеев, объектов промышленной и транспортной инфраструктуры обязано многим поколениям работников строительной отрасли.
Сегодня строительный комплекс занимает особое место в экономике страны. Эффективность его работы прямо влияет на развитие большого количества смежных отраслей – от производства стройматериалов до архитектурного дизайна и ландшафтного озеленения.
По данным Росстата, в 2018 году объем выполненных работ в сфере строительства составил 8,38 триллионов рублей.
По данным Минстроя, в строительной отрасли страны занято семь миллионов человек.
Благодаря им возводятся новые жилые кварталы и современные производственные комплексы, вводятся в строй объекты социальной, транспортной и энергетической инфраструктуры.
Локомотивом строительной отрасли является жилищное строительство. В 2018 году были построены 1,07 миллиона квартир, а также введено в эксплуатацию 261,1 тысяча зданий, среди которых 242,4 тысячи являются жилыми, а 18,7 тысячи – нежилыми постройками.
Кроме жилья и важнейших социальных, спортивных, промышленных объектов строители возводят сложнейшие инженерные сооружения, имеющие стратегическое значение.
Работники строительного комплекса также традиционно были и остаются пионерами в инновациях, которые затем получают распространение во многих отраслях промышленности.
День строителя – праздник многих профессий, среди которых есть архитекторы и каменщики, инженеры и проектировщики.
В этот день проводятся праздничные мероприятия, вручаются государственные и ведомственные награды лучшим работникам отрасли.
Осенью 2018 году в Москве был проведен конкурс на разработку концепции памятника "Строителям Москвы". Памятник победившего участника будет установлен в 2019 года на пересечении Большой Никитской улицы и Большого Кисловского переулка.
Традиционно в День строителя проходит посвящение в профессию. Строителю-новичку дают попробовать хлеб с солью – символ "пуда соли", который нужно съесть, чтобы освоить свою специальность. После этого молодой специалист обязан подержать руки над чашей с огнем, чтобы почувствовать, насколько "горяча" будет его будущая работа. Затем на голову посвящаемого надевается каска, и он произносит клятву.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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