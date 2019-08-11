День строителя в России

День строителя – профессиональный праздник работников строительной отрасли, который отмечается в России во второе воскресенье августа. В 2019 году этот день приходится на 11 августа.

Впервые его официально отметили в СССР 12 августа 1956 года. Этому предшествовал выход указа Президиума Верховного Совета СССР "Об установлении ежегодного праздника "Дня строителя" от 6 сентября 1955 года. http://lawru.info/dok/1955/09/06/n1193290.htm

Празднование было закреплено указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года "О праздничных и памятных днях".

С 2011 года по решению министерства регионального развития РФ праздник стал федеральным

С давних пор искусство зодчества и ремесло строителя были в большом почете на Руси . Ведь без массового строительства жилых, общественных зданий и сооружений прочего назначения невозможно представить себе ни одно развитое государство.

Появление городов и сел, школ и детских садов, театров и музеев, объектов промышленной и транспортной инфраструктуры обязано многим поколениям работников строительной отрасли.

Сегодня строительный комплекс занимает особое место в экономике страны . Эффективность его работы прямо влияет на развитие большого количества смежных отраслей – от производства стройматериалов до архитектурного дизайна и ландшафтного озеленения.

По данным Росстата, в 2018 году объем выполненных работ в сфере строительства составил 8,38 триллионов рублей

По данным Минстроя, в строительной отрасли страны занято семь миллионов человек.

Благодаря им возводятся новые жилые кварталы и современные производственные комплексы, вводятся в строй объекты социальной, транспортной и энергетической инфраструктуры.

Локомотивом строительной отрасли является жилищное строительство . В 2018 году были построены 1,07 миллиона квартир, а также введено в эксплуатацию 261,1 тысяча зданий, среди которых 242,4 тысячи являются жилыми, а 18,7 тысячи – нежилыми постройками.

Кроме жилья и важнейших социальных, спортивных, промышленных объектов строители возводят сложнейшие инженерные сооружения, имеющие стратегическое значение.

Работники строительного комплекса также традиционно были и остаются пионерами в инновациях, которые затем получают распространение во многих отраслях промышленности.

День строителя – праздник многих профессий, среди которых есть архитекторы и каменщики, инженеры и проектировщики.

В этот день проводятся праздничные мероприятия , вручаются государственные и ведомственные награды лучшим работникам отрасли.

Осенью 2018 году в Москве был проведен конкурс на разработку концепции памятника "Строителям Москвы". Памятник победившего участника будет установлен в 2019 года на пересечении Большой Никитской улицы и Большого Кисловского переулка.

Традиционно в День строителя проходит посвящение в профессию . Строителю-новичку дают попробовать хлеб с солью – символ "пуда соли", который нужно съесть, чтобы освоить свою специальность. После этого молодой специалист обязан подержать руки над чашей с огнем, чтобы почувствовать, насколько "горяча" будет его будущая работа. Затем на голову посвящаемого надевается каска, и он произносит клятву.