В День жертвоприношения в Казани состоится праздник "Курбан-фест"

МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. В Курбан-байрам в столице Татарстана не только религиозные, но и светские мероприятия, сообщили РИА Новости в Духовном управлении мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ).
"В этом году для жителей Казани состоится грандиозный семейный праздник "Курбан-фест: дари тепло!". Мероприятие организовано ДУМ РТ и районным мухтасибатом", - сообщили в пресс-службе ДУМ РТ.
В праздничной программе праздника - спортивные эстафеты и аттракционы, а также семейные и детские мастер-классы по росписи пряников в татарском стиле и глиняных игрушек, изготовлению кожаных ичигов (обуви), кукольный спектакль.
"По нашим прогнозам, на празднике примут участие более пяти тысяч человек. Как показал опыт прошлых лет, на "Курбан-фесте" принимают участие не только мусульмане, а жители и гости нашего города независимо от национальной и религиозной принадлежности", - заключили в ДУМ РТ.