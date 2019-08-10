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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В День жертвоприношения в Казани состоится праздник "Курбан-фест"

10:47, 10 августа 2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВерующие на богослужении в честь праздника Курбан-Байрам у Московской соборной мечети
Верующие на богослужении в честь праздника Курбан-Байрам у Московской соборной мечети
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. В Курбан-байрам в столице Татарстана не только религиозные, но и светские мероприятия, сообщили РИА Новости в Духовном управлении мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ).
"В этом году для жителей Казани состоится грандиозный семейный праздник "Курбан-фест: дари тепло!". Мероприятие организовано ДУМ РТ и районным мухтасибатом", - сообщили в пресс-службе ДУМ РТ.
В праздничной программе праздника - спортивные эстафеты и аттракционы, а также​ семейные и детские​ мастер-классы по росписи пряников в татарском стиле и глиняных игрушек, изготовлению кожаных ичигов (обуви), кукольный спектакль.
"По нашим прогнозам, на празднике примут участие более пяти тысяч человек. Как показал опыт прошлых лет, на "Курбан-фесте" принимают участие не только мусульмане, а жители и гости нашего города независимо от​ национальной и религиозной принадлежности", - заключили в ДУМ РТ.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеТатарстанКазань
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