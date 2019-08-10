В День жертвоприношения в Казани состоится праздник "Курбан-фест"

Верующие на богослужении в честь праздника Курбан-Байрам у Московской соборной мечети

МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. В Курбан-байрам в столице Татарстана не только религиозные, но и светские мероприятия, сообщили РИА Новости в Духовном управлении мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ).

"В этом году для жителей Казани состоится грандиозный семейный праздник "Курбан-фест: дари тепло!". Мероприятие организовано ДУМ РТ и районным мухтасибатом", - сообщили в пресс-службе ДУМ РТ.

В праздничной программе праздника - спортивные эстафеты и аттракционы, а также​ семейные и детские​ мастер-классы по росписи пряников в татарском стиле и глиняных игрушек, изготовлению кожаных ичигов (обуви), кукольный спектакль.