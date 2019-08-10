Российские военные зафиксировали 24 обстрела в Идлибской зоне деэскалации

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Российские военные за прошедшие сутки зафиксировали 24 обстрела населенных пунктов в сирийских провинциях Алеппо, Латакия и Идлиб, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин.
"Девятого августа зафиксировано двадцать четыре обстрела", - сказал Бакин.
По его данным, боевики обстреляли населенные пункты Эль-Халифа, Халаса, Суккория, Сабикия, Биньямин, Маканис-Эддувайри, Халидия, Эль-Бурайкат провинции Алеппо, Сальма, Нахшебба, Чекурджак, Сирмания, Кермель, Кухбания, Сафсафа, Сараф, Эль-Хуашь провинции Латакия, Эс-Салихея провинции Идлиб.
Руководитель Центра по примирению также рассказал, что в Сирии продолжается возвращение беженцев в места проживания. Российские военные обеспечивают работу десяти пунктов пропуска, включая один воздушный и один морской, а также функционирование гуманитарного коридора и пункта пропуска "Джлеб".