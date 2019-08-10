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РИА Новости

Израильские силовики задержали двоих палестинцев за убийство солдата

21:50, 10 августа 2019
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© AFP 2019 / Jack GuezИзраильский военный
Израильский военный
© AFP 2019 / Jack Guez
Израильский военный . Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 авг - РИА Новости. Израильские силовики объявили о задержании двоих палестинцев по подозрению в недавнем убийстве солдата.
Аресты завершили двухдневную операцию, которую развернули на Западном берегу реки Иордан армия, полиция и спецслужба ШАБАК в поисках тех, кто зарезал в четверг 19-летнего израильтянина.
"Бойцы ЯМАМ, антитеррористического подразделения пограничной полиции, и сотрудники ШАБАК арестовали двух подозреваемых в нападении, в результате которого был убит солдат Двир Сорек", - сообщила пресс-служба полиции.
В релизе говорится, что один из подозреваемых - активист движения ХАМАС, правящего в секторе Газа и действующего в оппозиции к палестинским властям Западного берега.
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Армейская пресс-служба сообщила, что палестинцы задержаны в деревне Бейт-Кахиль, недалеко от крупного города Хеврона. Операция сопровождалась протестами примерно сотни местных жителей, которые закидывали камнями израильтян, те в ответ применяли спецсредства для подавления беспорядков, сказано в релизе.
Премьер-министр и министр обороны Израиля Биньямин Нетаньяху дал высокую оценку действиям силовиков. "За последние годы наши силы настигли всех палестинских террористов, которые нападали на израильтян. Сегодня они сделали это снова", - цитирует главу правительства его пресс-служба.
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