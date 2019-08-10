Израильские силовики задержали двоих палестинцев за убийство солдата

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 авг - РИА Новости. Израильские силовики объявили о задержании двоих палестинцев по подозрению в недавнем убийстве солдата.

Аресты завершили двухдневную операцию, которую развернули на Западном берегу реки Иордан армия, полиция и спецслужба ШАБАК в поисках тех, кто зарезал в четверг 19-летнего израильтянина.

"Бойцы ЯМАМ, антитеррористического подразделения пограничной полиции, и сотрудники ШАБАК арестовали двух подозреваемых в нападении, в результате которого был убит солдат Двир Сорек", - сообщила пресс-служба полиции.

В релизе говорится, что один из подозреваемых - активист движения ХАМАС, правящего в секторе Газа и действующего в оппозиции к палестинским властям Западного берега.

Армейская пресс-служба сообщила, что палестинцы задержаны в деревне Бейт-Кахиль, недалеко от крупного города Хеврона. Операция сопровождалась протестами примерно сотни местных жителей, которые закидывали камнями израильтян, те в ответ применяли спецсредства для подавления беспорядков, сказано в релизе.