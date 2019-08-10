Силовики ведут провокационные обстрелы ЛНР, утверждают в республике

ЛУГАНСК, 10 авг - РИА Новости. Военнослужащие 30-й бригады вооруженных сил Украины продолжают обстреливать территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, пытаясь спровоцировать Народную милицию ЛНР на ответный огонь, заявил РИА Новости в субботу начальник пресс-службы оборонного ведомства республики Яков Осадчий.

Ранее Народная милиция заявила об обстреле в субботу со стороны 30-й бригады ВС Украины населенных пунктов Лозовое и Логвиново в Донбассе. Новый режим прекращения в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля.

"Вооружённые формирования Украины продолжают вести провокационные обстрелы территории республики. Сегодня в 19.50 боевики 30-й бригады вооруженных формирований Украины в третий раз нарушили режим прекращения огня, совершив обстрел наших позиций из автоматического станкового гранатомёта и стрелкового оружия в районе населенного пункта Логвиново", - заявил Осадчий.

Он уточнил, что Народная милиция ЛНР полностью придерживается достигнутых договорённостей о перемирии и не подается на провокации.