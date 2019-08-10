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РИА Новости

Слуцкий оценил петицию с призывом сделать доллар нацвалютой Украины

21:19, 10 августа 2019
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Нина Зотина
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий . Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал "печальным итогом пятилетнего внешнего управления" появление петиции с предложением сделать доллар нацвалютой Украины.
Ранее сообщалось, что на сайте президента Украины была зарегистрирована петиция с просьбой провести на Украине денежную реформу и заменить гривну на доллар в качестве национальной валюты. Петиция была зарегистрирована 7 августа, к настоящему времени ее подписали 40 человек. Для того, чтоб петицию рассмотрел президент, ее должны подписать по меньшей мере 25 тысяч человек за 90 дней.
"Дожили! Украинцы просят Зеленского сделать доллар национальной валютой. Печальный итог пятилетнего внешнего управления: разруха экономики и угроза потери финансового суверенитета", - написал он в Twitter.
Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам, председатель правления Российского фонда мира Леонид Слуцкий на Х Международном научном форуме неправительственных партнеров ЮНЕСКО в Москве. 26 июня 2018
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