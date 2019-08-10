Слуцкий оценил петицию с призывом сделать доллар нацвалютой Украины

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал "печальным итогом пятилетнего внешнего управления" появление петиции с предложением сделать доллар нацвалютой Украины.
Ранее сообщалось, что на сайте президента Украины была зарегистрирована петиция с просьбой провести на Украине денежную реформу и заменить гривну на доллар в качестве национальной валюты. Петиция была зарегистрирована 7 августа, к настоящему времени ее подписали 40 человек. Для того, чтоб петицию рассмотрел президент, ее должны подписать по меньшей мере 25 тысяч человек за 90 дней.
"Дожили! Украинцы просят Зеленского сделать доллар национальной валютой. Печальный итог пятилетнего внешнего управления: разруха экономики и угроза потери финансового суверенитета", - написал он в Twitter.
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