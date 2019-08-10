Слуцкий оценил петицию с призывом сделать доллар нацвалютой Украины

Ранее сообщалось, что на сайте президента Украины была зарегистрирована петиция с просьбой провести на Украине денежную реформу и заменить гривну на доллар в качестве национальной валюты. Петиция была зарегистрирована 7 августа, к настоящему времени ее подписали 40 человек. Для того, чтоб петицию рассмотрел президент, ее должны подписать по меньшей мере 25 тысяч человек за 90 дней.