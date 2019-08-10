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РИА Новости

В ЛНР сократили подачу воды в пять городов из-за аварии

21:17, 10 августа 2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЖители Луганска набирают в канистры питьевую воду
Жители Луганска набирают в канистры питьевую воду
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Жители Луганска набирают в канистры питьевую воду. Архивное фото
ЛУГАНСК, 10 авг - РИА Новости. Подачу воды в пять городов самопровозглашенной Луганской народной республики сократили из-за аварии, заявили РИА Новости в пресс-службе государственного унитарного предприятия (ГУП) ЛНР "Лугансквода".
Ранее МЧС ЛНР заявило, что около 24 тысяч абонентов остались без электричества после грозы.
"(В субботу) 10 августа из-за грозы произошла авария на линии электропередачи…, питающей скважины Краснолиманского водозабора. Из-за данной аварийной ситуации с 00:15 (совпадает с мск) и до завершения ремонтных работ прекращена подача воды с Краснолиманской насосной станции 2-го подъема", - сообщили в пресс-службе предприятия.
Уточняется, что из-за аварии вынужденно сокращено водоснабжение потребителей в Алчевске на 30%, Красном Луче, Антраците и Славяносербске на 20%, Перевальске - на 10%.
"Водоснабжение указанных населенных пунктов будет стабилизировано после восстановления энергоснабжения вышеназванных скважин", - отметили на предприятии.
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