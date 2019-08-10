В ЛНР сократили подачу воды в пять городов из-за аварии

ЛУГАНСК, 10 авг - РИА Новости. Подачу воды в пять городов самопровозглашенной Луганской народной республики сократили из-за аварии, заявили РИА Новости в пресс-службе государственного унитарного предприятия (ГУП) ЛНР "Лугансквода".

Ранее МЧС ЛНР заявило, что около 24 тысяч абонентов остались без электричества после грозы.

"(В субботу) 10 августа из-за грозы произошла авария на линии электропередачи…, питающей скважины Краснолиманского водозабора. Из-за данной аварийной ситуации с 00:15 (совпадает с мск) и до завершения ремонтных работ прекращена подача воды с Краснолиманской насосной станции 2-го подъема", - сообщили в пресс-службе предприятия.

Уточняется, что из-за аварии вынужденно сокращено водоснабжение потребителей в Алчевске на 30%, Красном Луче, Антраците и Славяносербске на 20%, Перевальске - на 10%.