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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Мадуро призвал венесуэльцев подписать обращение в ООН против санкций США

21:12, 10 августа 2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро . Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 10 авг - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал народ страны подписать обращение в ООН против блокады США, следует из его заявления в Twitter.
"Приветствую день всемирного протеста против империи США и жестокой блокады в отношении Венесуэлы. Приглашаю венесуэльцев подписать письмо в защиту нашей независимости, мира и суверенитета нашей родины. Выступите с достоинством!" - написал Мадуро.
В субботу венесуэльцы по всей стране выйдут на шествие в знак протеста против санкционной политики США, к манифестациям присоединится и глава государства.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса
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Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о блокировке активов властей Венесуэлы в юрисдикции США, включив в этот список центральный банк страны и государственную нефтяную компанию PDVSA. Кроме того, указ разрешает вводить санкции против иностранных граждан, которые предоставляют поддержку, товары или услуги любым лицам, находящимся под санкциями, включая власти Венесуэлы.
Мадуро заявлял, что Венесуэла направит в ООН письмо, подписанное миллионами граждан, выступающими против санкций США.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против законного президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоДональд ТрампPDVSAНиколас МадуроВенесуэлаООНСШАВ мире
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