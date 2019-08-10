Мадуро призвал венесуэльцев подписать обращение в ООН против санкций США

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 авг - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал народ страны подписать обращение в ООН против блокады США, следует из его заявления в Twitter.

"Приветствую день всемирного протеста против империи США и жестокой блокады в отношении Венесуэлы. Приглашаю венесуэльцев подписать письмо в защиту нашей независимости, мира и суверенитета нашей родины. Выступите с достоинством!" - написал Мадуро.

В субботу венесуэльцы по всей стране выйдут на шествие в знак протеста против санкционной политики США, к манифестациям присоединится и глава государства.

Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о блокировке активов властей Венесуэлы в юрисдикции США, включив в этот список центральный банк страны и государственную нефтяную компанию PDVSA. Кроме того, указ разрешает вводить санкции против иностранных граждан, которые предоставляют поддержку, товары или услуги любым лицам, находящимся под санкциями, включая власти Венесуэлы.

Мадуро заявлял, что Венесуэла направит в ООН письмо, подписанное миллионами граждан, выступающими против санкций США.