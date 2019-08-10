Помыться и не умереть. Фото самых нелепых ванных комнат взорвали соцсети

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Пользователи соцсетей поделились в твиттере фотографиями нелепых ванных комнат, в которых неприятно или потенциально опасно находиться. Обсуждение началось после публикации блогера Сары Шауэр.

"Последние несколько часов пытаюсь понять, какая из них хуже. Честно говоря, не могу решить", — написала Шауэр.

for the past hour I’ve been trying to decide which is worse. I honestly can’t say pic.twitter.com/nofBqcM7T1 — sarah schauer 🦂 (@SJSchauer) August 8, 2019

Она отметила, что на первом снимке стиральная машина может упасть на унитаз. Владелец ванной на втором фото, по ее мнению, поскальзывается и летит вниз по лестнице каждый раз, когда заканчивает принимать душ.

Комментаторы тоже не смогли решить, какой из вариантов хуже, и согласились только в том, что не захотели бы иметь у себя дома ничего подобного. Некоторые из них поделились снимками других нелепых интерьеров. Запись набрала 22 тысячи ретвитов и 93 тысячи лайков.

"Вот что происходит, когда твой архитектор и тот, кого наняли убить тебя, — один и тот же человек", — написала одна из пользовательниц.

What are your feelings on this one? pic.twitter.com/1l5fchTHEq — Sara🌈 (@SuperSaraaa) 8 августа 2019 г.

"А если бы машина была на полу, а унитаз — на полке?" — предположил другой комментатор.