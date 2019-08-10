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РИА Новости

Судно с мигрантами, которое не приняли страны ЕС, подобрало еще 39 человек

18:26, 10 августа 2019
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© AFP 2019 / Tiziana FabiБаннер с надписью "Не моя Европа" во время акции протеста против миграционной политики ЕС в Риме
Баннер с надписью Не моя Европа во время акции протеста против миграционной политики ЕС в Риме
© AFP 2019 / Tiziana Fabi
Баннер с надписью "Не моя Европа" во время акции протеста против миграционной политики ЕС в Риме. Архивное фото
МАДРИД, 10 авг – РИА Новости. Судно испанской правозащитной организации Proactiva Open Arms, находящееся в центральной части Средиземного моря, подняло на борт еще 39 мигрантов.
Таким образом, на судне, которое европейские страны отказываются принимать уже девять дней, в настоящее время находятся 160 выходцев из Африки, пытавшихся добраться до берегов Европы. Судно в настоящее время находится недалеко от итальянского острова Лампедуза.
Готовность принять мигрантов, спасенных накануне, высказала Мальта, следует из сообщения организации. "Мальта отказывается принимать 121 человека, которые девять дней находятся на борту Open Arms. Они хотят забрать 39 человек, спасенных несколько часов назад. Это неприемлемо", - говорится в сообщении организации в Twitter.
"Это создало серьезные проблемы на борту", - сообщил глава Proactiva Open Arms Оскар Кампс, который пояснил, что капитан судна принял решение не отправлять 39 человек на Мальту.
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Ранее глава МВД Италии Матео Сальвини обратился к испанским властям с просьбой принять мигрантов, поскольку речь идет о судне, принадлежащем испанской организации. Однако, по словам и.о. вице-премьера Испании Кармен Кальво, судно должно отправиться "в безопасный и наиболее близко расположенный порт".
Руководство ЕС не вмешивается в ситуацию. Глава Европарламента Давид Сассоли на этой неделе написал письмо на имя председателя Еврокомисси Жан-Клода Юнкера с призывом к странам ЕС разрешить проблему, однако ответа и действий не последовало.
Накануне продовольствие на борт Open Arms доставил американский актер Ричард Гир.
Ситуация осложняется тем, что в этом районе находится еще одно спасательное судно - Ocean Viking, принадлежащие "Врачам без границ", прибывшее из французского Марселя. На его борту сейчас 165 человек, в том числе 25 несовершеннолетних, которых спасли в ходе двух операций в пятницу и субботу. Глава итальянского МВД Маттео Сальвини объявил, что не допустит проход судна в итальянские воды.
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Маттео СальвиниЕвропейский парламентЕвросоюзАфрикаЕвропаИспанияВ мире
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