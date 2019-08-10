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РИА Новости

В ДТП на трассе Пермь – Екатеринбург погибли два человека

17:23, 10 августа 2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 авг — РИА Новости. Автомобили "Лада" и Volkswagen столкнулись в субботу на 235-м километре трассы Пермь – Екатеринбург, в результате ДТП два человека погибли и двое госпитализированы в состоянии комы, сообщает управление ГИБДД по Свердловской области.
Информация о ДТП поступила в ГИБДД в 11.15 (9.15 мск) в субботу.
"Прибывшим на место происшествия экипажем ДПС установлено, что водитель автомобиля "Лада", мужчина 1964 года рождения, при движении по Пермскому тракту со стороны Перми в направлении Екатеринбурга при подъеме в горку совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Volkswagen под управлением женщины 1989 года рождения. В результате столкновения оба водителя скончались на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Пассажир "Лады", женщина 1992 года рождения, в состоянии комы первой степени доставлена в Бисертскую больницу. Пассажир Volkswagen, женщина 1985 года рождения, на вертолете бригады центра медицины катастроф также в состоянии комы доставлена в Ревдинскую больницу.
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Вчера, 15:59РИА Новости
Под Воронежем в ДТП с тремя машинами погиб человек
Для устранения последствий аварии сотрудники полиции временно ограничивали движение на 235-м километре трассы Екатеринбург - Пермь, сотрудники МЧС провели работы по деблокировке пострадавших, тушению возгорания. В настоящее время движение восстановлено. По факту ДТП ведется следствие, уточняет ГИБДД.
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Свердловская областьЕкатеринбургПермьПроисшествия
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