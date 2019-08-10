Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-10T17:12Z
https://ria.ru/20190810/1557377001.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/151103/38/1511033844_0:256:2732:1793_1036x0_80_0_0_821a63622447d791e036423cf5abf00d.jpg
РИА Новости
Республика Адыгея

Адыгея и Башкортостан заключили соглашение о сотрудничестве

17:12, 10 августа 2019
35
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГород Майкоп
Город Майкоп
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
КРАСНОДАР, 10 авг - РИА Новости. Адыгея и Башкортостан заключили соглашение о сотрудничестве в экономике и социальной сфере, сообщает пресс-служба правительства Адыгеи.
Власти Адыгеи и Башкирии обсудили в Майкопе двустороннее сотрудничество.
"Взаимовыгодным могут быть проекты в машиностроении, нефтеперерабатывающей отрасли, сфере АПК. Наши регионы уже связывают партнерские отношения: вывозим адыгейский сыр; ввозим бензин и дизтопливо. При этом есть большой потенциал для дальнейшего сотрудничества, который необходимо развивать как в экономической, так и в культурной, гуманитарной области", - цитирует пресс-служба слова главы Адыгеи Мурата Кумпилова.
Сообщается, что в ходе встречи власти Адыгеи представили инвестиционный потенциал республики, потом стороны обсудили направления сотрудничества. В частности, руководство Башкортостана выразило заинтересованность в организации поставок адыгейского сыра, а адыгейская сторона заявила о готовности предоставить инвестплощадку под создание завода по переработке природного газа, сотрудничать в вопросе расширения сети АЗС. Вместе с тем власти Адыгея обозначили заинтересованность в продвижении своего экологически чистого продовольствия в торговые сети Башкортостана, отмечает пресс-служба.
Мурат Кумпилов
4 июля, 10:22Республика Адыгея
Глава Адыгеи рассказал о внедрении эталонных процессов в экономике
"Свои намерения стороны закрепили соглашением… о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. Подписи под документом поставили глава Адыгеи Мурат Кумпилов и врио главы Башкортостана Радий Хабиров", - говорится в релизе.

Другие новости региона читайте здесь>>>

100000
Обсудить 0
Республика АдыгеяМурат КумпиловРадий ХабировБашкортостанАдыгеяЭкономика
Рекомендуем
Павильон компании Huawei
Huawei намерена расширить сотрудничество с российскими вузами
РИА
Новости
Папайя
Роспотребнадзор приостановил ввоз папайи из Китая из-за содержания ГМО
Уборка пшеницы на полях АО Агрокомплекс в Краснодарском крае
В Госдуме предложили накормить Китай российскими продуктами
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Под Новосибирском в ДТП с микроавтобусом погиб человек
Лента
новостей
Участники акции протеста против внесения поправок к законопроекту об экстрадиции, Гонконг
Китай потребовал от Великобритании прекратить вмешательство в дела Гонконга
Жители Луганска набирают в канистры питьевую воду
В ЛНР сократили подачу воды в пять городов из-за аварии
Добыча бурого угля роторным экскаватором
Правительство одобрило проект о добыче попутных полезных ископаемых
Машины МЧС РФ едут по затопленным улицам
В районах Новгородской области, где были подтопления, уровень воды снизился
Корабль на отмели у яхт-клуба Локомотив в Казани в результате понижения уровня воды в Волге
Маловодный период на Волге не привел к сокращению рыбы, заявил Кобылкин
Вильнюс
Россия остается главным торговым партнером Литвы
Физкульт-привет!: День физкультурника отмечает 80-летний юбилей
"Физкульт-привет!": День физкультурника отмечает 80-летний юбилей
Взрыв на военном полигоне под Ачинском
Суд арестовал обвиняемого в мародерстве жителя Ачинска
Последствия обстрела со стороны ВС Украины поселка Голубовское в ЛНР. 6 июля 2019
В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
Украинский военный
Киев попросил обеспечить эвакуацию подорвавшихся военных, сообщили в ЛНР
Рыба, выброшенная на берег Куйбышевского водохранилища в Тольятти. 10 августа 2019
Зубастое чудовище: на берег Волги выбросилась гигантская рыба
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:22Мадуро рассказал сплетню про неудавшуюся поездку оппозиции в Вашингтон
01:15Иракский мигрант угрожал самосожжением близ Ватикана
01:10Стрелявший в норвежской мечети, возможно, убил свою родственницу
00:39Украинским снайперам разрешили стрелять по мирным жителям, заявили в ДНР
00:31Мадуро велел существенно нарастить производство нефти в Венесуэле
00:28ООН не будет эвакуировать миссию в Ливии из-за гибели трех сотрудников
00:24Число жертв среди сотрудников ООН в Бенгази выросло до трех
00:19Суд в Дагестане продлил срок ареста редактора "Черновика" до 13 сентября
00:15Южная Корея и США начнут вторую фазу совместных военных учений против КНДР
00:12Путин похвалил спектакль "Грифон", который посмотрел в Севастополе
23:54В Индии в результате наводнений погибли более 100 человек
23:45Горящая на МКАД Tesla попала на видео
23:35Задержанного за акцию 27 июля в Москве режиссера положили в больницу
23:16Участник BTS выпустил клип на английском языке
23:08Bloomberg назвал самые богатые семьи в мире
23:05ОАЭ призвали противоборствующие стороны в Адене объединиться против хуситов
22:33Путин посмотрел спектакль "Грифон" в Севастополе
22:25Гутерреш осудил убийство сотрудников ООН в Ливии
22:23Российские военные сообщили о наращивании сил боевиками в Идлибской зоне
22:21Tesla загорелась после аварии в Москве
Лента новостейМолния