КРАСНОДАР, 10 авг - РИА Новости. Адыгея и Башкортостан заключили соглашение о сотрудничестве в экономике и социальной сфере, сообщает пресс-служба правительства Адыгеи.

Власти Адыгеи и Башкирии обсудили в Майкопе двустороннее сотрудничество.

"Взаимовыгодным могут быть проекты в машиностроении, нефтеперерабатывающей отрасли, сфере АПК. Наши регионы уже связывают партнерские отношения: вывозим адыгейский сыр; ввозим бензин и дизтопливо. При этом есть большой потенциал для дальнейшего сотрудничества, который необходимо развивать как в экономической, так и в культурной, гуманитарной области", - цитирует пресс-служба слова главы Адыгеи Мурата Кумпилова.

Сообщается, что в ходе встречи власти Адыгеи представили инвестиционный потенциал республики, потом стороны обсудили направления сотрудничества. В частности, руководство Башкортостана выразило заинтересованность в организации поставок адыгейского сыра, а адыгейская сторона заявила о готовности предоставить инвестплощадку под создание завода по переработке природного газа, сотрудничать в вопросе расширения сети АЗС. Вместе с тем власти Адыгея обозначили заинтересованность в продвижении своего экологически чистого продовольствия в торговые сети Башкортостана, отмечает пресс-служба.

"Свои намерения стороны закрепили соглашением… о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. Подписи под документом поставили глава Адыгеи Мурат Кумпилов и врио главы Башкортостана Радий Хабиров", - говорится в релизе.