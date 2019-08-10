Медведчук подтвердил готовность к межпартийному диалогу

Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук . Архивное фото

Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Глава политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук от имени партии поблагодарил председателя партии "Единая Россия", российского премьера Дмитрия Медведева за искренние поздравления и теплые пожелания.

Ранее Медведев в телеграмме поздравил Медведчука со вторым местом на выборах в Верховную Раду Украины.

"Уверен, что диалог наших партий, направленный на реализацию самых насущных чаяний граждан наших государств: восстановление сотрудничества Украины и России, развитие экономик наших государств, повышение уровня жизни, – служит исполнению воли граждан Украины и России", – приводит слова Медведчука из благодарственной телеграммы сайт партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Он пожелал Медведеву, представителям и сторонникам партии "Единая Россия" удачи и реализации самых смелых замыслов.

"Межпартийная работа, которую ведут наши политические силы, является важным инструментом для нормализации отношений между Украиной и РФ ", – добавил глава политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь".