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РИА Новости

Медведчук подтвердил готовность к межпартийному диалогу

17:01, 10 августа 2019
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкГлава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
© Sputnik / Виктор Толочко
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Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук . Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Глава политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук от имени партии поблагодарил председателя партии "Единая Россия", российского премьера Дмитрия Медведева за искренние поздравления и теплые пожелания.
Ранее Медведев в телеграмме поздравил Медведчука со вторым местом на выборах в Верховную Раду Украины.
Дмитрий Медведев во время встречи с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко и главой политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктором Медведчуком
Вчера, 12:06РИА Новости
Медведев поздравил Медведчука с результатом его партии на выборах в Раду
"Уверен, что диалог наших партий, направленный на реализацию самых насущных чаяний граждан наших государств: восстановление сотрудничества Украины и России, развитие экономик наших государств, повышение уровня жизни, – служит исполнению воли граждан Украины и России", – приводит слова Медведчука из благодарственной телеграммы сайт партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".
Он пожелал Медведеву, представителям и сторонникам партии "Единая Россия" удачи и реализации самых смелых замыслов.
"Межпартийная работа, которую ведут наши политические силы, является важным инструментом для нормализации отношений между Украиной и РФ ", – добавил глава политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь".
Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля. После обработки 100% протоколов партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16%, на втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" с 13,05%. Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%.
Виктор Медведчук
6 августа, 19:41РИА Новости
Медведчук пообещал быть союзником любой политсилы, желающей мира в Донбассе
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Виктор МедведчукДмитрий МедведевВерховная Рада УкраиныРоссияУкраинаВ мире
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