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РИА Новости

Организаторы согласованного митинга в Москве объявили о завершении акции

17:00, 10 августа 2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАкция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
Акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Организаторы санкционированного митинга на проспекте Сахарова в Москве объявили со сцены об окончании акции, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее столичное правительство согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый. Среди заявителей - незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, член партии "Яблоко" Елена Русакова, зарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Клочков, глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева, а также незарегистрированный кандидат Денис Шендерович. Позднее Вихарева сообщила РИА Новости, что организаторы отказались от проведения второго митинга 11 августа.
Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября. Избиркомы допустили до выборов 233 человека, 57 отказали (на прошлых выборах отказ в регистрации получили почти в два раза больше кандидатов – 107). При этом при проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.
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