Власти Пакистана приостановили автобусное сообщение с Индией

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Пакистанские власти временно приостановили движение автобусов по маршруту, соединяющему пакистанский Лахор и индийскую столицу Нью-Дели, заявил министр связи и почтовой службы Пакистана Мурад Саид.

"В соответствии с решением Комитета национальной безопасности (NSC) приостановлено автобусное сообщение между Индией и Пакистаном", - написал министр в своем официальном Twitter-аккаунте

Ранее сообщалось, что на фоне разногласий из-за статуса индийского штата Джамму и Кашмир пакистанские власти отменили движение двух поездов между Индией и Пакистаном - знаменитого "Самджхаута экспресс", или "Поезда примирения", и "Тарского экспресса".

In line with the decisions of NSC Pak-India bus service is suspended. — Murad Saeed (@MuradSaeedPTI) August 9, 2019

В понедельник президент Индии Рам Натх Ковинд подписал указ об отмене особого статуса Джамму и Кашмира, закрепленного в 370-й статье основного закона страны. В соответствии с инициативой федерального правительства, на его месте будут созданы две союзные территории, имеющие меньше прав, нежели штат. Во вторник эта инициатива была одобрена парламентом.