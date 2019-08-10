Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-10T16:29Z
https://ria.ru/20190810/1557375918.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155726/60/1557266011_0:302:3072:2030_1036x0_80_0_0_20187cb2ad38e506aa6e44d4d4d43eff.jpg
РИА Новости

Власти Пакистана приостановили автобусное сообщение с Индией

16:29, 10 августа 2019
250
© AP Photo / Dar YasinИндийские военные патрулируют город из-за напряженных отношений с Пакистаном
Индийские военные патрулируют город из-за напряженных отношений с Пакистаном
© AP Photo / Dar Yasin
Индийские военные патрулируют город из-за напряженных отношений с Пакистаном. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Пакистанские власти временно приостановили движение автобусов по маршруту, соединяющему пакистанский Лахор и индийскую столицу Нью-Дели, заявил министр связи и почтовой службы Пакистана Мурад Саид.
"В соответствии с решением Комитета национальной безопасности (NSC) приостановлено автобусное сообщение между Индией и Пакистаном", - написал министр в своем официальном Twitter-аккаунте.
Сотрудники службы безопасности Индии на улице в городе Джамму. 5 августа 2019
9 августа, 13:29РИА Новости
Пакистан закроет второй железнодорожный маршрут в Индию
Ранее сообщалось, что на фоне разногласий из-за статуса индийского штата Джамму и Кашмир пакистанские власти отменили движение двух поездов между Индией и Пакистаном - знаменитого "Самджхаута экспресс", или "Поезда примирения", и "Тарского экспресса".
В понедельник президент Индии Рам Натх Ковинд подписал указ об отмене особого статуса Джамму и Кашмира, закрепленного в 370-й статье основного закона страны. В соответствии с инициативой федерального правительства, на его месте будут созданы две союзные территории, имеющие меньше прав, нежели штат. Во вторник эта инициатива была одобрена парламентом.
Соседний Пакистан, который традиционно выступает в поддержку мусульманского меньшинства Индии, проживающего в Кашмире, выступил решительно против этого шага. Премьер-министр Исламской Республики Имран Хан распорядился о создании специального комитета для проработки юридического, политического и дипломатического ответа на решение Индии по Джамму и Кашмиру. Ранее Исламабад объявил о понижении уровня дипломатических отношений с Индией, приостановке двухсторонней торговли и пересмотре ряда договоренностей с этой страной.
Афиши индийских фильмов на здании кинотеатра в Карачи
9 августа, 10:12РИА Новости
Пакистан прекратит культурные контакты с Индией
000003
Обсудить 0
Имран ХанПакистанИндияВ мире
Рекомендуем
Город Аден, Йемен
В МИД Йемена назвали события в Адене переворотом
РИА
Новости
Город Бенгази, Ливия
Взрыв заминированного автомобиля в Бенгази унес жизни двух человек
Ситуация в Йемене
Йеменские сепаратисты установили контроль над военным лагерем в Адене
Танк Т-72Б3 команды армии Зимбабве на первом этапе Индивидуальной гонки Танкового биатлона V Армейских международных игр-2019
Глава делегации Зимбабве на АрМИ-2019 в Китае рассказал о подготовке войск
Лента
новостей
Датская полиция осматривает место происшествия возле полицейского участка на улице Хермодсгаде в Копенгагене. 10 августа 2019
В Копенгагене у здания полиции прогремел взрыв
Военнослужащий Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара
Ливийская армия Хафтара согласилась на перемирие на время Курбан-байрама
Взрыв на военном полигоне под Ачинском. 9 августа 2019
К тушению военного арсенала под Ачинском подключились три пожарных танка
Члены поддерживаемых ОАЭ южно-йеменских сепаратистских сил стоят на танке во время столкновений с правительственными войсками в Адене, Йемен. 10 августа 2019
Сепаратисты захватили президентский дворец в Йемене, сообщил источник
Чрезвычайный и Полномочный Посол Пакистана в России Кази Мохаммад Халилулла
Посол назвал условие восстановления уровня дипотношений Пакистана и Индии
В селе Кой-Таш в Киргизии
В Киргизии арестовали экс-главу аппарата Атамбаева
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган заявил об "исторической победе", которую Турция одержит в августе
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Мадуро призвал венесуэльцев подписать обращение в ООН против санкций США
Участники акции протеста жёлтых жилетов в Париже. 1 июня 2019
В Париже началась очередная акция "желтых жилетов"
Военнослужащие армии США во время операции Непоколебимая решимость на ближнем Востоке
В ходе операции на севере Ирака погиб американский военнослужащий
Сотрудники службы безопасности Индии на улице в городе Джамму. 5 августа 2019
Пакистан закроет второй железнодорожный маршрут в Индию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:28Ким Чен Ын наблюдал за испытанием "нового оружия" в субботу
01:22Мадуро рассказал сплетню про неудавшуюся поездку оппозиции в Вашингтон
01:15Иракский мигрант угрожал самосожжением близ Ватикана
01:10Стрелявший в норвежской мечети, возможно, убил свою родственницу
00:39Украинским снайперам разрешили стрелять по мирным жителям, заявили в ДНР
00:31Мадуро велел существенно нарастить производство нефти в Венесуэле
00:28ООН не будет эвакуировать миссию в Ливии из-за гибели трех сотрудников
00:24Число жертв среди сотрудников ООН в Бенгази выросло до трех
00:19Суд в Дагестане продлил срок ареста редактора "Черновика" до 13 сентября
00:15Южная Корея и США начнут вторую фазу совместных военных учений против КНДР
00:12Путин похвалил спектакль "Грифон", который посмотрел в Севастополе
23:54В Индии в результате наводнений погибли более 100 человек
23:45Горящая на МКАД Tesla попала на видео
23:35Задержанного за акцию 27 июля в Москве режиссера положили в больницу
23:16Участник BTS выпустил клип на английском языке
23:08Bloomberg назвал самые богатые семьи в мире
23:05ОАЭ призвали противоборствующие стороны в Адене объединиться против хуситов
22:33Путин посмотрел спектакль "Грифон" в Севастополе
22:25Гутерреш осудил убийство сотрудников ООН в Ливии
22:23Российские военные сообщили о наращивании сил боевиками в Идлибской зоне
Лента новостейМолния