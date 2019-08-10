Власти Пакистана приостановили автобусное сообщение с Индией

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Пакистанские власти временно приостановили движение автобусов по маршруту, соединяющему пакистанский Лахор и индийскую столицу Нью-Дели, заявил министр связи и почтовой службы Пакистана Мурад Саид.
"В соответствии с решением Комитета национальной безопасности (NSC) приостановлено автобусное сообщение между Индией и Пакистаном", - написал министр в своем официальном Twitter-аккаунте.
Ранее сообщалось, что на фоне разногласий из-за статуса индийского штата Джамму и Кашмир пакистанские власти отменили движение двух поездов между Индией и Пакистаном - знаменитого "Самджхаута экспресс", или "Поезда примирения", и "Тарского экспресса".
In line with the decisions of NSC Pak-India bus service is suspended.— Murad Saeed (@MuradSaeedPTI) August 9, 2019
В понедельник президент Индии Рам Натх Ковинд подписал указ об отмене особого статуса Джамму и Кашмира, закрепленного в 370-й статье основного закона страны. В соответствии с инициативой федерального правительства, на его месте будут созданы две союзные территории, имеющие меньше прав, нежели штат. Во вторник эта инициатива была одобрена парламентом.
Соседний Пакистан, который традиционно выступает в поддержку мусульманского меньшинства Индии, проживающего в Кашмире, выступил решительно против этого шага. Премьер-министр Исламской Республики Имран Хан распорядился о создании специального комитета для проработки юридического, политического и дипломатического ответа на решение Индии по Джамму и Кашмиру. Ранее Исламабад объявил о понижении уровня дипломатических отношений с Индией, приостановке двухсторонней торговли и пересмотре ряда договоренностей с этой страной.
9 августа, 10:12РИА НовостиПакистан прекратит культурные контакты с Индией