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РИА Новости
Ядерные технологии

"Росатом" поможет семьям сотрудников, погибших при ЧП под Архангельском

16:10, 10 августа 2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. "Росатом" окажет финансовую помощь семьям сотрудников госкорпорации, погибших при испытании ракеты под Архангельском, сообщили РИА Новости в департаменте коммуникаций компании.
"Финансовая ответственность за будущее семей погибших товарищей теперь, безусловно, лежит на госкорпорации "Росатом". Речь идет не только об одноразовый помощи. Это малая часть того, что мы можем сделать в знак признательности к самоотверженной работе испытателей, отдавших свои жизни во благо безопасности всех нас", - сказал собеседник агентства.
В четверг на полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием. МО РФ сообщало, что погибли два человека. Позднее "Росатом" проинформировал о гибели пяти своих сотрудников при происшествии во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки. И военное ведомство, и местные власти заявили, что радиационный фон в норме.
В пятницу власти региона заявили, что после ЧП проведен комплекс исследований и сделан вывод, что в прилегающих к месту инцидента районах нет превышения нормального радиационного фона.
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом
Вчера, 16:06РИА Новости
Росатом: гибель людей при ЧП под Архангельском вызвана стечением факторов
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Ядерные технологииВзрыв на полигоне под АрхангельскомРосатомАрхангельская областьРоссияОбщество
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