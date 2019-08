Участник BTS выпустил клип на английском языке

Как правило, музыканты K-pop поют только на корейском языке. Но вокалисты BTS уже не раз записывали каверы английских песен. Например, Чон Чонгук (Jungkook) исполнял Nothing Like Us (Джастин Бибер) и Fools (Трой Сиван), а Ким Тхэ Хё (V) - Someone Like You (Адель).