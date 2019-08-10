Участник BTS выпустил клип на английском языке

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Участник южнокорейского бойбэнда BTS Ким Тхэ Хё выпустил клип на английском языке на песню Winter Bear. Ролик разместили на YouTube-канале BangtanTV.
Клип снял сам Ким Тхэ Хё. Певец включил в ролик кадры из мирового турне BTS по США и Европе, наложив на них эффект состаренной пленки. Меньше чем за сутки видео набрало 5,5 миллионов просмотров.
Как правило, музыканты K-pop поют только на корейском языке. Но вокалисты BTS уже не раз записывали каверы английских песен. Например, Чон Чонгук (Jungkook) исполнял Nothing Like Us (Джастин Бибер) и Fools (Трой Сиван), а Ким Тхэ Хё (V) - Someone Like You (Адель).