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РИА Новости
Культура

Участник BTS выпустил клип на английском языке

23:16, 10 августа 2019
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© AFP 2019 / Steve Ferdman/Getty Images for Elvis DuranУчастник BTS Ким Тхэ Хе
Участник BTS Ким Тхэ Хе
© AFP 2019 / Steve Ferdman/Getty Images for Elvis Duran
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Участник южнокорейского бойбэнда BTS Ким Тхэ Хё выпустил клип на английском языке на песню Winter Bear. Ролик разместили на YouTube-канале BangtanTV.
Клип снял сам Ким Тхэ Хё. Певец включил в ролик кадры из мирового турне BTS по США и Европе, наложив на них эффект состаренной пленки. Меньше чем за сутки видео набрало 5,5 миллионов просмотров.
Как правило, музыканты K-pop поют только на корейском языке. Но вокалисты BTS уже не раз записывали каверы английских песен. Например, Чон Чонгук (Jungkook) исполнял Nothing Like Us (Джастин Бибер) и Fools (Трой Сиван), а Ким Тхэ Хё (V) - Someone Like You (Адель).
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