Участник BTS выпустил клип на английском языке

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Участник южнокорейского бойбэнда BTS Ким Тхэ Хё выпустил клип на английском языке на песню Winter Bear. Ролик разместили на YouTube-канале BangtanTV.

Клип снял сам Ким Тхэ Хё. Певец включил в ролик кадры из мирового турне BTS по США и Европе, наложив на них эффект состаренной пленки. Меньше чем за сутки видео набрало 5,5 миллионов просмотров.