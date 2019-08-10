В Греции за кораблекрушение с двумя погибшими арестовали француза

АФИНЫ, 10 авг - РИА Новости. В Греции скоростная надувная лодка с французами на борту протаранила деревянную лодку, погибли два человека и один ранен, арестован француз, сообщает береговая охрана Греции.

ЧП произошло возле городка Тини в Арголиде на востоке Пелопоннеса в пятницу вечером.

Десятиметровая надувная лодка с мощным мотором, на которой были десять иностранцев - двое мужчин, три женщины и пятеро детей, на полном ходу врезалась в деревянную лодку с тремя греками на борту. Она сразу затонула, погибли двое мужчин, одна женщина с ранениями доставлена в больницу, информирует береговая охрана.