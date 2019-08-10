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РИА Новости

В Греции за кораблекрушение с двумя погибшими арестовали француза

15:16, 10 августа 2019
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© AFP 2019 / ARIS MESSINISАвтомобиль греческой полиции
Автомобиль греческой полиции
© AFP 2019 / ARIS MESSINIS
Автомобиль греческой полиции. Архивное фото
АФИНЫ, 10 авг - РИА Новости. В Греции скоростная надувная лодка с французами на борту протаранила деревянную лодку, погибли два человека и один ранен, арестован француз, сообщает береговая охрана Греции.
ЧП произошло возле городка Тини в Арголиде на востоке Пелопоннеса в пятницу вечером.
Автомобили скорой помощи и полиции вокруг места аварии
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Десятиметровая надувная лодка с мощным мотором, на которой были десять иностранцев - двое мужчин, три женщины и пятеро детей, на полном ходу врезалась в деревянную лодку с тремя греками на борту. Она сразу затонула, погибли двое мужчин, одна женщина с ранениями доставлена в больницу, информирует береговая охрана.
В субботу утром портовые власти Порто Хели арестовали 44-летнего француза в присутствии его адвоката. Он подтвердил, что является владельцем и управлял скоростной лодкой в момент столкновения, сообщают власти.
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Пелопоннес (область)ФранцияГрецияВ мире
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