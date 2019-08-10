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РИА Новости

Красноярский губернатор вылетел с инспекцией в районы, охваченные пожарами

15:11, 10 августа 2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГубернатор Красноярского края Александр Усс
Губернатор Красноярского края Александр Усс
© РИА Новости / Илья Питалев
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КРАСНОЯРСК, 10 авг - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс лично вылетел в Богучанский район региона, где наиболее напряженная ситуация с лесными пожарами, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Губернатор Александр Усс посетил Богучанский район, где пообщался с пожарными, которые ликвидируют огненную стихию на земле. Глава региона побывал в лагере, где базируются лесники, а также осмотрел, как идут работы на кромке лесных пожаров", - говорится в сообщении.
Глава региона поблагодарил пожарных за труд и рассказал об инициативах, которые в ближайшее время должны улучшить систему тушения лесов. В частности, речь идет о создании Лесопожарного центра в приарктической зоне региона. Это позволит частично перевести площади лесов, находящиеся в зоне контроля, в зону охраны. Предложение Усса было поддержано премьером российского правительства Дмитрием Медведевым во время его последнего визита в Красноярск.
По последним данным красноярского Лесопожарного центра, в крае горит чуть более 1 миллиона гектаров леса. Очаги возгораний действуют Эвенкийском, Богучанском, Кежемском, Северо-Енисейском, Абанском, Мотыгинском, Нижнеингашском районах. На тушении работает 900 человек и 80 единиц техники.
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По данным ФБУ "Авиалесоохрана" на 10 августа, площадь лесных пожаров в РФ, которые действуют в труднодоступных районах и где прекращены или приостановлены работы по активному тушению, превышает 2,6 миллиона гектаров. Активно тушатся пожары на площади более 228 тысяч гектаров.
В четырех субъектах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии - объявлен режим ЧС. Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин заявил, что причиной возгорания могли стать сухие грозы, однако рассматриваются и другие версии. По указанию президента РФ Владимира Путина к тушению привлекались 10 самолетов и столько же вертолетов Минобороны со специальным оборудованием. В свою очередь, глава правительства Дмитрий Медведев поручил губернаторам взять ситуацию под личный контроль.
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