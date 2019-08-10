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РИА Новости

В Москве временно ограничили движение по Каланчевской улице

14:36, 10 августа 2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНадписи на мотоциклах сотрудников ДПС
Надписи на мотоциклах сотрудников ДПС
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Надписи на мотоциклах сотрудников ДПС. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Правоохранители предупредили автомобилистов об ограничении движения по Каланчевской улице в Москве из-за проведения согласованного митинга, сообщила пресс-служба столичного главка МВД.
"По Каланчевской улице временно ограничено движение автотранспорта. Просим выбирать маршруты объезда", - говорится в сообщении.
Несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
Вчера, 00:22РИА Новости
В центре Москвы ограничат движение из-за митинга
Ранее столичное правительство согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый. Среди заявителей - незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, член партии "Яблоко" Елена Русакова, зарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Клочков, глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева, а также незарегистрированный кандидат Денис Шендерович. Позднее Вихарева сообщила РИА Новости, что организаторы отказались от проведения второго митинга 11 августа.
Следственный комитет РФ в связи с распространением в СМИ и соцсетях призывов к участию в так называемых "мирных прогулках" после согласованного митинга 10 августа предупредил, что участие в несогласованных акциях влечет правовые последствия вплоть до уголовной ответственности. Власти Москвы также напомнили об ответственности за нарушения и провокации в ходе согласованного митинга 10 августа на проспекте академика Сахарова.
Группа членов Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) также призвала граждан не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в незаконных мероприятиях после проведения согласованной акции на проспекте Академика Сахарова в Москве.
Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября. Избиркомы допустили до выборов 233 человека, 57 отказали (на прошлых выборах отказ в регистрации получили почти в два раза больше кандидатов – 107). При этом при проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.
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