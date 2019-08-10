В Москве временно ограничили движение по Каланчевской улице

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Правоохранители предупредили автомобилистов об ограничении движения по Каланчевской улице в Москве из-за проведения согласованного митинга, сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

"По Каланчевской улице временно ограничено движение автотранспорта. Просим выбирать маршруты объезда", - говорится в сообщении.

Ранее столичное правительство согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый. Среди заявителей - незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, член партии "Яблоко" Елена Русакова, зарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Клочков, глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева, а также незарегистрированный кандидат Денис Шендерович. Позднее Вихарева сообщила РИА Новости, что организаторы отказались от проведения второго митинга 11 августа.

Следственный комитет РФ в связи с распространением в СМИ и соцсетях призывов к участию в так называемых "мирных прогулках" после согласованного митинга 10 августа предупредил, что участие в несогласованных акциях влечет правовые последствия вплоть до уголовной ответственности. Власти Москвы также напомнили об ответственности за нарушения и провокации в ходе согласованного митинга 10 августа на проспекте академика Сахарова.

Группа членов Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) также призвала граждан не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в незаконных мероприятиях после проведения согласованной акции на проспекте Академика Сахарова в Москве.