В Якутии на руднике "Удачный" погиб работник шахты

ЯКУТСК, 10 авг - РИА Новости. Работник шахты погиб в субботу на руднике в Якутии, упав с самоходного горного оборудования, сообщает Главное управление МЧС по Якутии.

ЧП произошло в субботу на руднике "Удачный" (АЛРОСА) в Мирнинском районе.

"Работник шахты упал с высоты приблизительно 2-4 метров, с самоходного горного оборудования. При проведении реанимационных действий пострадавшего не удалось спасти", - рассказали в пресс-службе.