Медведчук рассказал о роли оппозиции в Раде

МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что роль его партии заключается в решении главных проблемных вопросов для Украины.

Ранее Медведчук заявил, что оппозиция будет союзником любой политсилы, в задачи которой будет входить достижение мира в Донбассе.

Наша роль в парламенте будет заключаться в том, чтобы решить главные проблемные вопросы для страны. Это установление мира, изменение экономического курса, изменение уровня благосостояния, уровня жизни наших людей.#бизнес #финансы #деньги #политика pic.twitter.com/fdpQsYKJeM — Виктор Медведчук (@MedvedchukVV) 10 августа 2019 г.

"Наша роль в парламенте будет заключаться в том, чтобы решить главные проблемные вопросы для страны. Это установление мира, изменение экономического курса, изменение уровня благосостояния, уровня жизни наших людей", - написал Медведчук на свое странице в Twitter в субботу.

Минимальная зарплата на Украине с 1 января составляет 114 долларов, такие показатели заложены в госбюджет на 2019 год. Однако, как отметил депутат Верховной рады Украины от фракции "Батькивщина" Юрий Одарченко, украинцы не почувствуют повышения минимальной заработной платы на 12% и прожиточного минимума на фоне роста тарифов, налогов и цен на продукты.