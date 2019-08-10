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РИА Новости

Украинские шахтеры хотят провести пикет у офиса президента

14:02, 10 августа 2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАкция протеста шахтеров во Львове
Акция протеста шахтеров во Львове
© РИА Новости / Стрингер
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Акция протеста шахтеров во Львове. Архивное фото
КИЕВ, 10 авг - РИА Новости. Украинские шахтеры могут приехать в Киев для проведения пикета у офиса президента и других ведомств из-за долгов по зарплате, сообщил в субботу глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
"Шахтеры вместе с профсоюзами готовы выехать в Киев и 25 августа, в день их профессионального праздника Дня шахтера, провести пикетирование под стенами офиса президента и других правительственных учреждений с требованием выплаты задолженности им заработной платы", - написал Волынец в Facebook.
По его словам, горняки шахты "Кураховская" в субботу продолжили акцию протеста.
В пятницу они уже перекрывали дорогу в Донецкой области.
Ранее Волынец сообщал, что задолженность по зарплатам горняков государственных украинских шахт составляет почти 40 миллионов долларов. Шахтеры не раз устраивали митинги в Киеве и областях, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт.
Участники акции протеста шахтеров во Львове, которые выступают против задержек выплаты зарплат. 10 июня 2019
10 июня, 12:06РИА Новости
На западе Украины шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате
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Михаил ВолынецУкраинаВ мире
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