Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-10T13:52Z
https://ria.ru/20190810/1557372676.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/104682/14/1046821423_0:268:3000:1956_1036x0_80_0_0_ba0c30ab4c872aaea785ebe3455f9c00.jpg
РИА Новости

Правительство одобрило проект о добыче попутных полезных ископаемых

13:52, 10 августа 2019
839
© РИА Новости / Борис Бабанов / Перейти в фотобанкДобыча бурого угля роторным экскаватором
Добыча бурого угля роторным экскаватором
© РИА Новости / Борис Бабанов
Перейти в фотобанк
Добыча бурого угля роторным экскаватором. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Правительство одобрило законопроект о возможности для пользователей недр в предоставленных им горных отводах добывать попутные полезные ископаемые, не относящиеся к углеводородам, сообщается на сайте кабмина.
"Одобрить проект ФЗ "О внесении изменений в Закон РФ "О недрах" в части совершенствования добычи попутных полезных ископаемых, не относящихся к углеводородному сырью, из подземных вод, попутных вод и вод, используемых для собственных производственных и технологических нужд, при разведке и добыче углеводородного сырья" и внести его в Госдуму в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Дамаск, Сирия. Архивное фото
3 октября 2018, 17:03РИА Новости
Россия готовит предложения по разведке полезных ископаемых в Сирии
В настоящее время по закону пользователь имеет право использовать добытое минеральное сырьё только в соответствии с лицензией и её целевым назначением. Как отмечается на сайте кабмина, в случае открытия во время геологоразведочных работ нового вида попутного полезного ископаемого, отсутствующего в лицензии, пользователь не имеет права на его добычу.
Проект дает возможность пользователям недр в предоставленных им горных отводах добывать на основании утверждённого техпроекта попутные полезные ископаемые, не относящиеся к углеводородному сырью.
Ранее в закон "О недрах" были внесены пилотные изменения, по которым предусматривалось включение в лицензии на пользование недрами права добычи попутных полезных ископаемых для госкомпаний. Законопроектом предлагается распространить этот механизм вовлечения в отработку попутных полезных ископаемых на всех пользователей недр.
Принятие законопроекта повысит эффективность обеспечения полноты геологического изучения, рационального комплексного использования и охраны недр их пользователями, подчеркивается в сообщении правительства.
1001010
Обсудить 0
Правительство РФРоссияЭкономика
Рекомендуем
Погибший в Перу японский путешественник Сато Фумихико
Путешественник, пытавшийся объехать вокруг света на велосипеде, погиб в ДТП
РИА
Новости
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
В Махачкале около 30 человек вышли на площадь после слов Кадырова о Шамиле
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Bloomberg: США могут повторить провал Рейгана из-за "Северного потока — 2"
Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Представители Аллы Вербер назвали причину смерти предпринимательницы
Лента
новостей
Актер Анатолий Пашинин
Директор актера Пашинина ответила на слухи, что он нищенствует на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский в Черкассах
СМИ рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина, Меркель и Макрона
Пешеходы в Москве во время дождя
Против России могли применить климатическое оружие, заявили в Госдуме
Бурый медведь в Кроноцком государственном заповеднике
Хозяин Курильского озера: на Камчатке опубликовали снимки медведя Казановы
Рейхстаг — историческое здание государственного собрания в Берлине
В бундестаге отвергли угрозы США вывести войска из Германии
Туристы на Красной площади в Москве
Тишковец предсказал прекращение дождей в Москве
Заключенный Джеффри Эпстин
Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюрьме
Певица Наргиз Закирова и композитор и продюсер Максим Фадеев
Певица Наргиз рассказала о конфликте с Максимом Фадеевым
Туристы на отдыхе в Шарм-эш-Шейхе, Египет
Власти Египта планируют сделать Шарм-эш-Шейх "зеленым" курортом
Рыбак с уловом на побережье Беренгова моря
Росрыболовство рассказало о новых правилах рыбалки
Раковые клетки
Онколог назвал семь симптомов рака
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:39Украинским снайперам разрешили стрелять по мирным жителям, заявили в ДНР
00:31Мадуро велел существенно нарастить производство нефти в Венесуэле
00:28ООН не будет эвакуировать миссию в Ливии из-за гибели трех сотрудников
00:24Число жертв среди сотрудников ООН в Бенгази выросло до трех
00:19Суд в Дагестане продлил срок ареста редактора "Черновика" до 13 сентября
00:15Южная Корея и США начнут вторую фазу совместных военных учений против КНДР
00:12Путин похвалил спектакль "Грифон", который посмотрел в Севастополе
23:54В Индии в результате наводнений погибли более 100 человек
23:45Горящая на МКАД Tesla попала на видео
23:35Задержанного за акцию 27 июля в Москве режиссера положили в больницу
23:16Участник BTS выпустил клип на английском языке
23:08Bloomberg назвал самые богатые семьи в мире
23:05ОАЭ призвали противоборствующие стороны в Адене объединиться против хуситов
22:33Путин посмотрел спектакль "Грифон" в Севастополе
22:25Гутерреш осудил убийство сотрудников ООН в Ливии
22:23Российские военные сообщили о наращивании сил боевиками в Идлибской зоне
22:21Tesla загорелась после аварии в Москве
22:20Прокуратура заявила об ошибочном задержании 37 подростков на акции 27 июля
22:09Российские военные зафиксировали 24 обстрела в Идлибской зоне деэскалации
22:03Омбудсмен разбирается с ситуацией с задержанием подростков после акции
Лента новостейМолния